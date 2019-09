Ronaldo respeta a germanos

Neuchâtel / AFP



El portugués Cristiano Ronaldo, quien esquivó una vez más hablar sobre su futuro en club, mostró respeto por su rival de cuartos de final de la Eurocopa-2008, Alemania, del que su equipo no debe fiarse por “la experiencia y el potencial físico impresionante que tiene”.



Asimismo, el crack del Manchester United confesó que “no quiere dejar pasar la ocasión” de ganar la Euro, tras su brillante campaña con el MU, al que condujo al título de Premier League inglesa y la “Champions” europea.



“Ganar la Eurocopa después de haber obtenido el campeonato en Inglaterra y la Liga de Campeones sería increíble”, comentó el autor de más de 40 goles esta temporada con los “Red Devils”.



Sin embargo, su principal concentración ahora está puesta en la Seleçao.



Portugal “irá lejos” si vence a Alemania en Basilea hoy jueves, advirtió el martes en Neuchâtel el gran candidato a ganar el Balón de Oro-2008.



“No dije que seamos favoritos ante Alemania. Hay que desconfiar de la experiencia de los alemanes. Si nuestra técnica es superior, su potencial físico es impresionante. Será un partido difícil. Pero soy optimista”, afirmó el “Golden Boy”.



“Y si derrotamos a Alemania, estoy convencido de que vamos a ir muy lejos. No vamos a desviarnos de nuestro objetivo, que es ganar el Campeonato de Europa. Sería una lástima perder en cuartos de final después de todo lo que hemos demostrado hasta el momento”, acotó Ronaldo.



El capitán alemán, Michael Ballack, dijo que conocía los puntos débiles de Portugal, algo que no parece preocupar a Cristiano Ronaldo, porque él también sabe cómo lastimar a su próximo adversario.



“Nosotros también conocemos las debilidades de Alemania. Tenemos puntos fuertes, líderes, y además hemos tenido tres o cuatro días de descanso en los que hemos hecho un buen trabajo de recuperación”, aseveró el atacante.



Portugal se cla-sificó de manera anticipada a cuartos de final, por lo que pudo poner suplentes frente a Suiza, el último domingo (derrota 2-0).



La conferencia de prensa en Neuchâtel tuvo un punto de tensión cuando los periodistas bombardearon al protagonista del culebrón del verano (boreal) con preguntas sobre su ida o no al Real Madrid.



“Ya dije varias veces que no hablaré de mi futuro en club durante la Eurocopa”, insistió el jugador del Manchester United inglés.



“Actualmente estoy únicamente concentrado en el partido frente a Alemania del jueves”, acotó.