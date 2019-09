Carrero los paró

Mientras Jacinto Carrero llegó a poner el orden desde la colina, la tribu, comandada por tres remolques de Mario Holman, terminó imponiéndose 7x4 al Granada, que nuevamente se vio afectado por la debilidad de su bullpen, que no pudo preservar la ventaja que dejó Julio César Raudez.



Granada parecía encaminado a otro triunfo, luego que anotó una carrera en el segundo episodio, aprovechando marcado descontrol del abridor Luz Portobanco, que cedió dos boletos, Juan Oviedo se robó tercera base y lo remolcó Lenín Aragón con fly de sacrificio.



Los Orientales agregaron tres en el tercero y Portobanco explotó. Abrió con golpe a Domingo Álvarez, dominó a Ernesto Garay, pero soportó infield hit de Jimmy González. Oviedo recibió boleto y llenó las bases, Norman Cardoze empujó con hit, Aragón otra por boleto. Relevó Jacinto Carrero y Janior Montes se apuntó hit empujador de una, cuando la pelota escapó ligeramente al bosque derecho, lo que quiso aprovechar Cardoze para anotar, pero fue out en el plato.



Ganando 4x0 y con Raudez en la colina, Hubert Silva estaba tranquilo. Pero el diestro no pudo esconder mucho la pelota. En el cuarto inning, Aníbal Vega le conectó jonrón y en el quinto le anotaron dos carreras, impulsadas por Isaac Martínez y Holmann.



Al tiempo que el Bóer reaccionaba, Carrero se encargaba de silenciar a los Orientales, los que le conectaron dos hits en 4.2 episodios de relevo, y se adjudicó la victoria (2-3) cuando la tribu hizo un rally de cuatro en el séptimo.



Edgard Montiel abrió con sencillo y Ramón Flores se embasó por error de Raudez en toque de sacrificio. Julio Vallejos falló su toque y Montiel fue out en tercera. Hubert Silva llevó a la colina a Róger Marín, aunque Esteban Pérez tenía más tiempo de calentar, y Marín le falló. Isaac Martínez se apuntó doble sobre un batazo mal fildeado por Byron Obando, que dio el empate, y Holmann remolcó dos con doble. Esteban Pérez relevó, ponchó a Edgard López y permitió hit de Vega, que remolcó a Holmann.



Pérez y después Martín Narváez no permitieron libertades a los indios, pero tampoco los tiburones pudieron batearle a Víctor Duarte, quien se apuntó su segundo salvamento.



Raudez, que dejó el juego ganado, terminó perdiendo, y así se le escapó el invicto. Queda con balance de 4-1.



Por el Bóer, Isaac Martínez de 5-3, Holmann de 3-2, tres impulsadas, Vega de 4-2, jonrón y dos remolques. Granada sólo bateó cuatro hits, Lenín Aragón impulsó dos carreras.