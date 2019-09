Don King no cumple

René “Chirizo” González llevará la pelea estelar de la velada del cuatro de julio en el Alexis Argüello, pero todavía no tiene rival, ya que el panameño Armando “El Monito” Rojas, ha puesto muchos pretextos para medirse en la revancha con el nica.



“No sé qué pasó con ‘El Monito’, se nos elevó con el precio hasta mil quinientos dólares, y cuando le dijimos que se los pagábamos, ha puesto varios pretextos para no venir. Ya lo descartamos y estamos buscando otro rival”, explicó el promotor y apoderado de González, Marcelo Sánchez en conferencia de prensa ayer.



Pero no es la única preocupación sobre la carrera del “Chirizo”. También lo tiene alarmado que hace año y medio firmaron contrato promocional con Don King, para llevarlo a pelear en Estados Unidos, y hasta ahora no lo ha hecho.



“Tengo de estar llamando dos meses a las oficinas de Don King y nadie resuelve. Queremos que nos digan de una vez qué harán con René en lo que resta del contrato (año y medio), porque si no van a montarlo, lo rescindimos. Ya perdimos varias opciones de pelear fuera del país por ese contrato”, recalcó el presidente de Pinolero.



Sánchez acaba de llegar de México luego de ir a chequear el entrenamiento de González y Marlon “La Rata” Aguilar en el gimnasio La Romanza, dirigido por el entrenador Ignacio “Nacho” Beristain y al parecer las noticias son excelentes.



“‘La Rata’ tiene confirmada la pelea y no va por ningún título Fecarbox como han dicho. Va en 124 libras para pelear con Antonio Meza, y si le gana sería parte de la próxima velada que tendrá como estelar a Oscar De la Hoya”, explicó Sánchez.



La pelea entre Meza y Aguilar se hará el 27 de junio en Mexicali; después de la velada “La Rata” y González estarán en Nicaragua el 29 de junio junto al entrenador Ramón “El Chino” Gutiérrez, quien según Marcelo, se ha ganado la confianza de Beristain.



“Después que los muchachos vengan a la velada del cuatro de julio, René González y ‘El Chino’ Gutiérrez se regresan a México. El primero para seguir entrenando y el segundo para apoyar a Beristain en la preparación de Juan Manuel y Rafael Márquez”, concluyó.