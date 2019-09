Rugió Alemania

dplay@ibw.com.ni

Otro favorito ha sido “decapitado” en la guillotina de esta Euro-2008. Cayó Portugal, el estilista, ante el “punch” de una Alemania rugiente, que pareció tan restaurada como la estatua de Carlomagno, y que sacándole el máximo provecho a dos jugadas con el balón detenido, obtuvo su boleto para semifinales.



En un final de juego intenso, cargado de suspenso, no tan dramático como el que perdió con Grecia en la batalla cumbre de la última Euro, Portugal dobló su rey en los cuartos de final, y fue vencido 3-2, afectado por una defensa que abrió muchos espacios y un arquero que no supo crecerse, pero mostró sus reconocidas agallas.



Goles de Schweinsteiger, entrando vertiginosamente a los 21 minutos, cabezazo de Klose a los 25, y otro remate de cabeza de Ballack a los 61, aseguraron el triunfo germano, neutralizando los goles de Nuno Gomes y Helder Postiga a los 40 y 87, cuando el drama se aproximaba a las cenizas.



Cuando decimos que Portugal dobló su rey, nos referimos obviamente a Cristiano Ronaldo, quien se esforzó, jugó bien, pero sin alcanzar la brillantez que exigen duelos de este tipo a jugadores de su calibre, no fue el factor desequilibrante que se esperaba.



El primer gol alemán, a los 21 minutos, fue una obra de arte trazada sobre lienzo con vivos colores. Una triangulación iniciada por Ballack, facilitó la proyección de Podolski por la izquierda, que avanzó y centró bajo y rápido, lo suficientemente preciso para el ingreso fulminante de Schweinsteiger, que inutilizando el intento de cierre de Pereira, barriéndose, asestó la estocada de derecha para sacudir las redes.



A los 25, el segundo gol, un difícil cabezazo de Klose sobre largo centro desde la izquierda con balón quieto, ante una defensa desarticulada y con el arquero Ricardo sólo con posibilidad de un manotazo infructuoso. El cielo estaba en blanco y negro, Alemania ganaba sorprendentemente 2-0.



Portugal recortó distancia en el minuto 40, en una jugada bien realizada por Cristiano Ronaldo, avanzando sin estorbo por su zona izquierda, después de haber recibido una pelota larga desde la derecha. Su disparo violento fue rechazado por Lehmann, dejando la cabaña desguarnecida. La pelota fue hacia Nuno Gomes, que apretó el gatillo sin darle tiempo al estirón de pierna derecha del desesperado Metzelder, moviendo la pizarra 2-1, proporcionando sangre y oxígeno a Portugal antes del descanso.



Durante el inicio del segundo tiempo, Portugal estaba funcionando mejor sobre la grama, pese a que Cristiano Ronaldo no conseguía la incidencia deseada, cuando Alemania se encontró con otra posibilidad con el balón quieto. La parábola trazada por Schweinsteiger fue interceptada por la poderosa cabeza de Ballack después de empujar a Ferreira, perforando a Ricardo y estableciendo el saludable 3-1.



Portugal, colocando sobre el terreno corazón, alma y empuje, cerró el juego presionando intensamente a los alemanes, y el gol de Helder Postiga a los 86, de cabeza, recibiendo la pelota de Nani, le inyectó una agobiante incertidumbre a los últimos minutos, con la defensa de los germanos recurriendo a su firmeza y experiencia para sobrevivir y avanzar a semifinales.