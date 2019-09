Duelo inédito

Los caminos recorridos fueron diferentes. Una llegó hasta aquí cómoda con tres victorias y demostró que si pega primero difícilmente se le escapa. Para la otra todo fue sufrimiento, pero nunca tira la toalla hasta el final.



Croacia y Turquía, cada una a su manera están entre los ocho mejores, y hoy en Viena buscarán dar un paso más hacia las semifinales, lo que sería inédito para ambas en una Eurocopa.



“Nuestra presencia en los cuartos de final tal vez haya sorprendido a muchos, pero no a nosotros. Esa era nuestra meta original. Pero ya no es suficiente... Haremos todo para derrotar a Turquía. Tenemos la fuerza y la calidad para hacerlo”, aseguró el técnico croata Slaven Bilic.



Croacia clasificó primero en el Grupo B con nueve puntos. Derrotó 1-0 a Austria, sorprendió 2-1 al tricampeón Alemania y con suplentes le ganó 1-0 a Polonia. Siempre marcó primero y sabe defender la ventaja.



A Turquía le gusta caminar por la cornisa. Debutó con una derrota 2-0 ante Portugal, pero luego se repuso con dos victorias agónicas en tiempo adicional: 2-1 ante Suiza y 3-2 con República Checa.



“La forma en que ellos dieron vuelta el marcador fue impresionante. Pero el hecho de que deban sufrir tanto también nos dice algo. Nuestra ventaja es que nosotros no somos inocentes y somos mejor equipo que Turquía”, aseguró Bilic.



La única vez que se enfrentaron por el campeonato europeo fue en 1996, con victoria croata.



Los turcos llegan con varios lesionados y no tendrán en el arco a su capitán Volkan Demirel, que debe cumplir dos partidos de suspensión tras ser expulsado ante los checos por empujar a un rival. Rustu Recber, de 35 años y 116 partidos en la selección, ocupará su lugar. El mediocampista de origen brasileño Mehmet Aurelio tampoco jugará por acumulación de amarillas, y los defensores Emre Gungor, Servet Cetin y Gokhan Zan se lo perderán por lesión.



En Croacia todos están en condiciones.