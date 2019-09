ECOS DE LA EURO-2008

CAMBIOS FUNCIONAN.- El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, quien no pudo sentarse en el banquillo debido a un suspensión, debió seguir la victoria de su equipo ante Portugal (3-2) desde la tribuna, pero terminó satisfecho por la reacción de su once, tras los cambios que metió. “Después de nuestro partido ante Austria era evidente que había que hacer cambios. Contra Austria y Croacia no tuvimos un buen nivel de juego. Por eso, hoy debíamos enviar una señal y lo hicimos. Queríamos cerrar los espacios, pasar rápido de la defensa al ataque y lo logramos”, acotó Löw.



FRACASO FELIPAO.- El técnico brasileño Luiz Felipe Scolari, que se sentó por última vez en el banquillo de la selección de Portugal, tras la derrota ante Alemania este jueves en Basilea, afirmó al término del partido que fracasó. “Estoy decepcionado y frustrado. He fracasado y no he podido cumplir mi compromiso con la federación portuguesa, que era la clasificación a semifinales”, afirmó el técnico brasileño, que dirigirá la próxima temporada al Chelsea inglés.



A pesar de la derrota, Scolari puede dejar la selección portuguesa con la cabeza alta, a la que llevó a la final de la Euro-2004, que perdió ante Grecia, y al cuarto puesto del Mundial-2006. “Alemania fue simplemente el mejor equipo en los momentos decisivos”, afirmó deportivamente el entrenador brasileño.



OTRO FUERA.- El defensor italiano Andrea Barzagli quedó descartado para el resto de la Euro debido a una lesión en la rodilla izquierda, y su baja debilita aún más la última línea del campeón del mundo para los cuartos de final ante España. Barzagli se lastimó en el entrenamiento de ayer jueves y necesitará someterse a una intervención quirúrgica.



Es la segunda pérdida por lesión que sufre la defensa italiana en la Euro. Primero fue el capitán Fabio Cannavaro, que poco antes de empezar el torneo se lastimó los tendones del tobillo izquierdo, también en una práctica.