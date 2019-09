Deco: Todo el grupo fracasó

El centrocampista de Portugal, Deco, consideró este jueves en Basilea que la eliminación de su equipo en cuartos de final de la Euro-2008 de fútbol, con la derrota 3-2 ante Alemania, es un “fracaso de todo el grupo” y no de alguna persona en particular.



“Hubo errores individuales, pero no hay que caerle a ninguna persona en particular, ya que todo el grupo es el que ha fracasado”, afirmó el jugador del FC Barcelona.



“Jamás pudimos imponer nuestro juego. Alemania jugó bien, pero aprovechó cada jugada peligrosa al máximo”, analizó.



Por su parte, el capitán Nuno Gomes estimó que Alemania sacó ventaja con los balones parados.



“Sabíamos que Alemania era fuerte en las pelotas detenidas. No estuvimos a la altura en ese punto. Los goles llegaron rápido y dejamos que tomaran confianza”, apuntó el atacante.



Por su parte, el técnico Luiz Felipe Scolari se quejó de la falta de concentración de sus jugadores en los momentos importantes y del árbitro, que no señaló un empujón de Michael Ballack en el tercer gol germano, que permitió al centrocampista cabecear a la red.



“No hemos estado bien en las jugadas a balón parado de ellos. Teníamos jugadores que debían marcar a Ballack, pero no hicieron lo que debían y Alemania lo aprovechó”, dijo el brasileño.



“Todo el mundo vio que Ballack empujó a nuestro jugador (Paulo Ferreira) en el tercer gol, pero el árbitro no lo vio”, añadió Scolari.



El brasileño descartó que su equipo pecara de exceso de confianza, tras una buena primera fase y cuando todo el mundo los daba como favoritos.



“Si un equipo no tiene confianza, no debe entrar en un terreno de fútbol. Pero al mismo tiempo debe respetar al rival. No fue una cuestión de exceso de confianza. Perdimos porque Alemania fue mejor en los aspectos que domina”, explicó.



Zidane decepcionado

MARSELLA, Francia / AFP.- El ex capitán de los “Bleus”, Zinedine Zidane, afirmó este jueves en Marsella estar “decepcionado como todo el mundo” por la eliminación de la selección francesa de fútbol en la Euro-2008, indicando que veía ganar a Portugal la competición de Suiza y Austria.



Sin embargo, las previsiones de Zidane no se cumplirán, ya que la selección lusa fue eliminada este jueves en cuartos de final por Alemania, que se impuso por 3-2.



“Veo a Portugal ganar. Es un equipo muy completo. Es mi gran favorito”, había declarado en una intervención antes del Congreso nacional de aseguradoras, organizado en Marsella, sin sospechar que Portugal iba a ser eliminado pocas horas después.