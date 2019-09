SALZBURGO, Austria / AP.-

A Cesc Fábregas no le interesan las estadísticas ni las paternidades.



El habilidoso volante de España está convencido de que su equipo vencerá el domingo a Italia en los cuartos de final de la Euro-2008, pese a que los antecedentes no avalan su optimismo: la “Furia Roja” jamás derrotó a la Azzurra en un gran campeonato, ya sea mundial o Eurocopa.



“Lo vamos a hacer. Vamos a ganar”, dijo ayer jueves Fábregas. “Si tenemos que jugar feo, entonces lo haremos”.



España tuvo un arranque perfecto en el torneo, con tres victorias en sus compromisos de primera ronda, la última el miércoles ante el campeón defensor Grecia, 2-1, con un gol de Daniel Güiza a los 88 minutos. Este último fue el noveno triunfo consecutivo de la selección y lleva invicta 19 juegos.



El campeón mundial Italia fue todo lo contrario. Avanzó a la siguiente ronda casi por la ventana en el Grupo C gracias al triunfo 2-0 sobre Francia y la mano que le dio Holanda al vencer 2-0 a Rumania.



Fábregas instó a sus compañeros a olvidar a Italia y concentrarse en el plan de juego propio, que consiste en manejar pacientemente la pelota en el mediocampo antes de atacar.



“Tenemos que estar listos y hacer nuestro juego. Con la pelota, España es mejor que Italia”, apuntó el jugador del Arsenal.



El técnico Luis Aragonés puede estar tranquilo porque tiene a los 23 jugadores a su disposición, luego de que ayer jueves el defensor Carles Puyol y el volante David Silva regresaran a los entrenamientos tras varios días en el banquillo por lesión. En tanto que los delanteros Fernando Torres y David Villa, máximo goleador del torneo con cuatro tantos, volverán tras descansar ante Grecia.



En Italia no jugarán los mediocampistas Andrea Pirlo y Gennaro Gattuso, ambos suspendidos por acumulación de amarillas.



“Que ninguno de los dos juegue es la mejor noticia para España”, admitió Fábregas.



El duelo del domingo será el primer enfrentamiento en un gran escenario desde el mundial 1994. Italia ganó 2-1, pero más que la derrota los españoles recuerdan ese partido por el codazo descalificador del defensor Mauro Tassotti que le fracturó la nariz a Luis Enrique.