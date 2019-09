Duros contra Dunga

¡Burro!, coreó la hinchada de Brasil para reprobar al entrenador Dunga, este jueves criticado por la nueva decepción causada por los auriverdes al empatar sin goles de local ante Argentina por la sexta fecha de las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica-2010.



Los periódicos señalaron que Brasil está realizando una “campaña de dar vergüenza” y que, aunque mejoró algo en relación con la derrota del domingo ante Paraguay, el miércoles siguió siendo un equipo sin ideas.



“Si bien mostró más garra, el equipo, que hace tres juegos que no marca gol, demostró deficiencias en conjunto y calidad técnica. Fue abucheado durante el partido y al terminar el juego”, dijo el diario O Globo en su portada.



Los gritos de ¡Burro! y ¡Adiós Dunga! resonaron en el estadio Mineirao de Belo Horizonte cuando Brasil no encontraba caminos para jugar bien y llegaba al arco argentino sólo esporádicamente.



Transcurridas siete fechas de la eliminatoria sudamericana, Brasil está en cuarto lugar con nueve puntos en la tabla de posiciones que lidera Paraguay con 13. Para Brasil es la peor campaña desde las eliminatorias para el Mundial 2002, cuando se instauró en América del Sur el actual sistema de jugar todos contra todos.



“Dunga osó, al iniciar el juego con Argentina, con Adriano, Julio Batista --destaque del partido-- y Anderson. Pero con las pobres actuaciones de jugadores como Robinho y Mineiro el equipo sigue sin convencer”, dijo O Globo.



El diario apuntó que Argentina dominó en el segundo tiempo y destacó que tanto Messi como Agüero perdieron buenas chances de anotar. O Globo elogió al arquero argentino albiceleste Roberto Abbondanzieri, que realizó dos estupendas atajadas para contener disparos de Julio Baptista. También señaló que Abbondanzieri tomó de la camiseta a Robinho dentro del área en el primer tiempo sin que el árbitro colombiano Oscar Ruiz sancionara el penal.



“Apenas sudor”, dijo el diario deportivo Lance! “La selección mostró más ganas, pero no tiene capacidad técnica ni brillo para salir del cero ante los argentinos”, añadió.



“Fue Argentina, en realidad, quien amenazó más (...) desperdiciando por lo menos dos optimas oportunidades con Cruz y Messi que remataron mal ante el arquero Julio César”, dijo Lance!

Dunga sintió en carne propia el disgusto de la hinchada con Brasil, que venía de perder 2-0 ante Paraguay por las eliminatorias, y una semana antes había caído por primera vez en la historia ante Venezuela, en un amistoso.



¡Burro! y ¡Adiós Dunga!, fueron los estribillos más cantados por los aficionados. Los hinchas también clamaron por que Zico, ídolo histórico del Flamengo y ex entrenador del Fenerbance de Turquía, se haga cargo de la selección. “Queremos a Zico”, gritaba el público presente en el Mineirao.