Breves del fútbol

Jorge Eduardo Arellano

19 Junio 2008

10:53 p.m. |

¡Nicas pelearon!

La selección femenina de Costa Rica obtuvo un triunfo agónico 3x2 sobre su similar de Nicaragua en la final de las eliminatorias mundialistas Sub-20 de la Concacaf que se realiza en Puebla, México, en el Estadio Cuauhtémoc.



Las ticas, al igual que las canadienses, lograron su segunda victoria, pero las nicas hicieron un gran partido. Les anularon un gol; tuvieron muchas llegadas de peligro, terminaron 1-1 en el primer tiempo y hasta estuvieron ganando 2-1 en el segundo.



Los goles de Nicaragua fueron de Julissa Acevedo en el primer tiempo y de Marjurie Pérez en el segundo. Nicaragua concluye el torneo mañana a las 11:00 a.m. contra Jamaica.



No jugarán aquí

El campeón del fútbol nacional, que está por definirse en dos semanas, se medirá el 27 de agosto en Canadá al monarca de ese país, en el partido de ida de la Concachampions a una hora aún por definirse.



Lo preocupante es que para el duelo de vuelta, el club nacional no podrá jugar en el país porque la Concacaf exige que los partidos sean de noche por asuntos de televisión, y como no hay un solo estadio que preste las condiciones, el juego no será en Nicaragua.



Por esa razón la Federación Nicaragüense de Fútbol ya hizo la gestión con la Federación de Honduras para que le presten el Estadio Nacional de Honduras para el dos de septiembre, fecha en que se hará el encuentro de vuelta entre nicas y canadienses.



A definir posiciones

Con el VCP como campeón nacional de Segunda División, que lo confirma como el próximo a subir al fútbol de Primera División, los clubes Managua F.C. y Xilotepetl, subcampeones del torneo de Apertura y Clausura, respectivamente, deben definir el segundo y tercer lugar de la segunda para después medirse al noveno (San Marcos) y octavo puesto (América) del nivel máximo del balompié.



Con ese propósito, este 22 de junio el Xilotepetl y Managua F.C. se medirán en el juego de ida en el Estadio “Pedro Selva” de Jinotepe (11:00 a.m.) y cierran la serie el 29 de junio con el partido de vuelta en el Estadio Cranshaw.