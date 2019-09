Ecos de la Euro-2008 Edgard Tijerino

LE FALTÓ CRECER

A Cristiano Ronaldo en el duelo cumbre contra Alemania. Jugó bien, pero no era eso lo que se esperaba de él, sino que fuera más allá, como los caudillos de verdad, como lo ha hecho en el Manchester... Así que, en materia de liderazgo para Portugal, Eusebio sigue siendo lo más grande. En 1966, en Inglaterra, la “Pantera de Mozambique” fue considerado el nuevo Pelé, aunque finalmente no lo fue... Un problema de este Ronaldo es su jactancia. Siempre se siente el ombligo del espectáculo, reclama todo lo que pasa a su alrededor y eso le impide ser más productivo... Ya sea que continúe con el Manchester o pase al Madrid, contra viento y marea, tiene que revisar vídeos de Pelé para aprender algo de humildad en la cancha.



¿CÓMO ES POSIBLE?

Que el gol de Villa contra Suecia, con esa magistral “chupada” de balón con el empeine sacando de foco al defensa y rematando, no haya sido incluido entre los cinco mejores de la Euro en la fase de grupos presentados por el ESPN... Claro, el cañonazo de tiro libre de Ballack está bien incluido, porque su zumbido todavía se escucha por toda Europa... Se molestó Gatusso por la subestimación que hizo de él Luis Aragonés, el técnico español, pero debería calmarse, son provocaciones que pasan... Puede que la pareja Villa-Torres sea la más temible, pero la cuarteta holandesa es capaz de fabricar un huracán... Buffon contra Casillas, atractivo duelo de arqueros en el Italia-España mañana.



OJO CON ELLOS

Ha crecido el respeto por Alemania. El equipo ganador de tres Eurocopas se ve reencauchado de frente a la semifinal con Turquía... Es inevitable comparar los juegos de la Euro con los del grupo clasificatorio de América del Sur. El ritmo, la fortaleza y la capacidad de agresión de los europeos superan claramente incluso juegos como Brasil-Argentina... La más grande asistencia en un juego de Eurocopa se registró en 1968, en el encuentro entre Inglaterra y Escocia en el Hampden Park de Glasgow, al que acudieron 130,711 aficionados pagando sus boletos para un juego que terminó 1-1... Solamente dos jugadores, el italiano Paolo Maldini y el francés Laurent Blanc han sido seleccionados para tres equipos de estrellas en las Euros.