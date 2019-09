Sin Ronaldo, ¿ahora quién?

El principal candidato al trono de Europa abdicó antes de su coronación. En la corte hay varios dispuestos a ocupar el lugar, pero ¿quién estará a la altura?

Cristiano Ronaldo venía de una temporada brillante con el Manchester United y parecía predestinado a ser el rey de la Euro-2008, lo cual lo llevaría sin escalas a recibir el premio del jugador del año que entrega la FIFA y a convertirse en el segundo portugués con ese honor después de Luis Figo en 2001.



Pero Portugal tropezó con Alemania en los cuartos de final y regresa a casa, otra vez con las manos vacías.



“Estoy satisfecho con lo que hice. Podría haber hecho más, como también haber hecho menos”, dijo el delantero lusitano tras la derrota 3-2 el jueves ante los alemanes.



Ronaldo, quien aportó un total de 42 goles que ayudaron al Manchester a levantar los trofeos en la Liga Premier y la Liga de Campeones, en las cuales fue el máximo artillero, no tuvo la misma efectividad en el campeonato europeo. Apenas marcó un gol --en la victoria 3-1 ante República Checa en la primera ronda-- y sólo en muy contadas ocasiones mostró algo de su tan elogiado repertorio de gambetas y remates.



Muerto el rey...



Hasta aquí, el mejor jugador del certamen ha sido el delantero español David Villa, máximo artillero con cuatro goles.



Marcó tres en la victoria 4-1 ante Rusia en el debut, algo que nunca había conseguido otro jugador español en la historia de la Eurocopa. Ni siquiera Raúl, goleador histórico de la selección y que no fue convocado para la cita.



Villa, con la casaca número siete que era propiedad del delantero del Real Madrid, también selló la clasificación de su equipo con el gol para el agónico triunfo 2-1 ante Suecia.



El delantero del Valencia aseguró días atrás que no le preocupaba obtener el “Botín de Oro” al goleador del torneo, sino ayudar a que España vuelva a ganar el título después de 44 años.



“Ojalá siga marcando, pero ser la ‘Bota de Oro’ no me preocupa. Mi intención es ayudar a la selección hasta el final”, avisó.



Villa es una de las mejores cartas que puede jugar España mañana domingo ante Italia para avanzar a las semifinales.



En el campeón del mundo sólo el arquero Gianluigi Buffon estuvo a la altura de las circunstancias. Atajó un penal en el empate 1-1 ante Rumania y evitó la eliminación de la Azzurra.



Hasta ahora el delantero Luca Toni, también precedido por una muy buena temporada con el Bayern Munich, no dejó su marca en la red, pese a que ocasiones no le faltaron. Pero como todo goleador, cuando la meta una vez...



La sombra de Villa en la tabla de goleadores es el alemán Lukas Podolski, con tres.



Empezó jugando más retrasado, casi como volante izquierdo, pero ello no afectó su puntería. En la victoria ante Portugal volvió a su puesto original de punta. No marcó, pero asistió a Bastian Schweinsteiger en el primer gol alemán.



El capitán Michael Ballack fue de menos a más. Tal vez por las secuelas de una dura temporada con el Chelsea, apareció en su mejor versión para ajustar cuentas pendientes con Cristiano. El volante anotó de tiro libre para el triunfo 1-0 ante Austria, que le aseguró a los alemanes el boleto a cuartos. Y ante Portugal participó en la jugada del primer gol y luego metió el tercero de cabeza.



En Holanda es difícil resaltar a uno en un equipo muy compacto, sin puntos bajos y que contra todos los pronósticos pasó el “Grupo de la Muerte” con goleadas 3-0 ante Italia y 4-1 ante Francia.



Pero Wesley Sneijder y Robin Van Persie, con dos goles cada uno, sacan una pequeña ventaja.



La “Orange” enfrentará hoy sábado a Rusia, donde vale tener en cuenta a los delanteros Andrei Arshavin y Roman Pavlyuchenko, quien suma dos goles.



Turquía y Croacia, que al igual que Rusia nunca ganaron el torneo, jugaban este viernes, en un duelo para tener en cuenta al delantero turco y capitán Nihat Kahveci y el volante croata Luka Modric.