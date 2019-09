Difícil asimilar una derrota así

El seleccionador croata, Slaven Bilic, cuyo equipo cayó en cuartos de final de la Eurocopa, tras perder en los penales contra Turquía (3-1), después de que los otomanos empataron (1-1) con un gol en el último minuto de la prolongación, mostró su tristeza al final del duelo.



“Es increíble y por este tipo de cosas el fútbol es el deporte más bello del mundo. Es difícil de asimilar algo así, según se han desarrollado los hechos, y será difícil olvidar en dos o tres años esta derrota”, afirmó Bilic.



El seleccionador balcánico reclamó al árbitro italiano Roberto Rosetti que el gol turco llegó dos minutos después del término de la prolongación, cuando iba a descontar sólo uno.



“Cuando fuimos a los penales, los turcos tenían una ventaja sicológica tras el gol del empate. Si el árbitro hubiera pitado justo antes del gol del empate al final de la prolongación...”, se quejó Bilic.



Aunque el croata comprendió que cualquier decisión que hubiese tomado Rosetti no habría sido del gusto de todos. “Si hubiera pitado el final antes del gol, habrían sido los turcos los críticos contra él. Entonces no puedo decir nada en su contra, supongo”, señaló.



Técnico turco inspirado

Tras el resultado, el seleccionador turco, Fatih Terim, afirmó que su país ya es un grande.



“Nos hemos convertido en una de las grandes naciones del fútbol. Nuestro pueblo puede gozar, y si nuestro pueblo está orgulloso de nosotros, nosotros también los estamos de él”, dijo Terim.



Éste fue el tercer triunfo de Turquía consecutivo en la Euro-2008 debido a un gol en los últimos instantes, tras haber anotado tantos ganadores en los momentos finales contra Suiza (2-1) y República Checa (3-2).



“Lo que nos está pasando es único en la historia del fútbol”, resumió el técnico turco.



El centrocampista Hamit Altintop, que marcó uno de los tres penales ganadores de Turquía, estaba eufórico.



“Mostramos de nuevo que somos un equipo que tal vez no ha alcanzado toda su madurez, pero vamos en el buen camino. Es la tercera vez que damos la vuelta a un marcador. Si seguimos así, todo es posible. No tenemos mucha experiencia, pero lo equilibramos con mucha fuerza mental y calidad”, dijo el jugador.