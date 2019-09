“Cristiano Ronaldo no está en venta”

El Manchester United ha querido reiterar ayer una vez más que su centrocampista portugués Cristiano Ronaldo “no se vende”, después de que el propio futbolista asegurase ayer que tiene “grandes posibilidades” de jugar en el Real Madrid.



Tras la eliminación de su selección en los cuartos de final de la Euro, el luso no dudó en reiterar su deseo de fichar por el equipo blanco, a lo que el Manchester United ha respondido a primera hora en palabras a la web del club. “El United no escucha ofertas”, sentencia la noticia publicada por la página oficial del club, donde se habla de la “especulación de la prensa”, pero no se hace referencia a las declaraciones del futbolista.



“Ronaldo ha sido continuamente vinculado al Real Madrid este verano, pero el club reafirmó a ManUtd.com esta mañana que la estrella de 23 años del United ‘no está en venta’”, añade la web del equipo inglés. El discurso del jugador era anoche distinto. “Es una oportunidad muy buena y, como dice Scolari, los trenes sólo pasan una vez en la vida”, sentenciaba, anunciando decisiones en los próximos días.



Cristiano pasará por quirófano

El futbolista portugués será intervenido quirúrgicamente en los próximos días en un pie de una lesión leve que sufrió hace tres meses, según ha revelado el propio jugador. El jugador del Manchester United tiene afectado un cartílago del pie derecho, lo que le provoca inflamaciones de forma repetida. Aunque las molestias comenzaron hace tres meses, la situación empeoró en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea el pasado 21 de mayo, lo que derivó en que el jugador haya disputado la Eurocopa con antiinflamatorios, según revelaron fuentes de la federación portuguesa.



Un pisotón del alemán Arne Friedrich en el partido de cuartos de final del torneo del jueves motivó que Cristiano Ronaldo, que ya se ausentó de la penúltima sesión de entrenamiento de Portugal antes del partido ante el equipo germano, acabase el partido con fuertes dolores. El futbolista luso ya tenía previsto operarse en el momento que concluyese la participación de Portugal, aunque todavía se desconoce el tiempo de recuperación que deberá afrontar.