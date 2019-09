Cancelan velada No peleará González

El retador número uno de las 118 libras de la FIB, el nicaragüense William “Chirizo” González, no se enfrentará al campeón del mundo Joseph Agbeko el 12 de julio en Londres, como se había previsto, porque la velada fue cancelada.



Efraín Vega, apoderado de González, confirmó la información desde Costa Rica, sin dar mayores detalles del porqué no se haría la pelea, pero aseguró que está haciendo gestiones para trasladar el combate para el 11 de julio en una cartelera a efectuarse en Canadá.



Para el mayor de los “Chirizo”, es la segunda vez que le cancelan su pelea mandatoria con el ghanés. La primera vez que se programó esta pelea fue para el nueve de mayo, supuestamente en Florida, y después se aseguró que sería en Inglaterra, en la cartelera montada por Frank Warren y que tendría como pelea estelar al nigeriano con uno de los hermanos Klitschko.



El costarricense pretende conseguir que la pelea sea parte de una cartelera que se hará el 11 de julio en el Estadio de Uniprix, en Montreal, en la que el promotor estadounidenses Don King se asoció con el canadiense Yvon Mitchel, pero todavía no hay nada confirmado.



William está en Costa Rica desde hace algunas semanas con Luis Mena como entrenador, después que rompiera relaciones con Ramón “El Chino” Gutiérrez, que viajó a México para trabajar en el gimnasio La Romanza, propiedad de Ignacio “Nacho” Beristain, junto a René González, hermano de William, y Marlon “La Rata” Aguilar.