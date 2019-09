“Esperen lo mejor”

El Diriangén tendrá mañana su misión más difícil del Torneo de Clausura: pasar encima del Real Estelí en el duelo de vuelta de las semifinales mañana en Diriamba, ganando con tres tantos o más, después que recibieran una goleada 3x0 el domingo en el Estadio Independencia.



“Muchos dan por un hecho que no vamos a remontar. En parte tienen razón de pensar así porque es difícil, pero no imposible con un equipo tan bueno como el Diriangén”, dijo Martín Mena, técnico de los diriambinos, antes del entrenamiento de ayer.



“Vimos el vídeo del partido del domingo y es evidente cómo incidió el árbitro William Reyes en contra nuestra. Le sacó una tarjeta amarilla a Remmy Vanegas que no era, no marcó una falta de Eliúd Zeledón sobre Marcos Méndez, que lo dejó fuera de la semifinal, y no miró un penal a favor nuestro. Eso incidió demasiado”, agregó el estratega.



Pero eso ya es historia, ahora lo que cuenta es que Diriangén debe enfrentar un presente que lo tiene sin tres jugadores clave: Vanegas, Méndez, por lesión, y Hoogly Corrales por expulsión, y con una desventaja más significativa por el rival al que se enfrenta.



“No tuvimos suerte porque dominamos, tuvimos más el balón, pero Carlos Mendieta llegó en su mejor partido y sufrimos de falta de definición, uno de los males que más nos incomodó en el torneo. Y Estelí aprovechó los tres errores que tuvimos y los convirtió en gol”, explicó Mena.



Sin embargo, eso no hará que el técnico claudique en su intento por lograr la hazaña de vencer en esas condiciones al Estelí, considerado el mejor club del fútbol nacional.



“Vamos a aplicar algunas variantes, para aprovechar sus puntos débiles. Vamos a jugar más rápido y a reforzar bien la media cancha para pelear desde ahí el balón, sin descuidarnos, porque un error nos mata y nos metería el último clavo que hace falta para el ataúd”, dijo.



“Trabajamos toda la semana para pelear los 90 minutos, y cuidado, porque recuerden que el Estelí en la final pasada terminó pidiendo el final del juego porque Diriangén estaba encima. Esperen al mejor Diriangén, más efectivo con balón, porque no podemos desperdiciar las oportunidades que tengamos”, comentó Mena.