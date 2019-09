A pelear la cima

Los Jaguares de la UAM, el equipo con el mejor arranque de la “Copa Curazao” de Béisbol Juvenil de la Liga Profesional, se medirán hoy (10:00 a.m.) en una doble jornada a la Unica, en una serie que podría ratificar a uno de los dos en la cima del torneo.



Los felinos están invictos en cuatro juegos, mientras la Unica sacó tres victorias en cuatro salidas el fin de semana pasado, y empató en el segundo lugar con el American College, a sólo medio juego de los Jaguares.



Por eso la UAM seguramente enviará a la loma en el primer duelo al prospecto guatemalteco Marlon Clavería, quien buscará su segunda victoria, pero tendrá enfrente a Kevin Montiel o a Johnny Martínez, de la Unica, que también quieren coleccionar su segundo triunfo.



En la otra serie, el Bóer-American College recibe la visita de San Isidro en el Estadio “Jackie Robinson” (10:00 a.m.), con dos de sus mejores lanzadores del torneo: Fulvio Delgado y Eliot Velásquez, quienes acumulan una efectividad perfecta después de su primera salida.



El Bóer, aunque no está en la cima, está empatado en primer lugar con la UAM en efectividad colectiva (1.61), es segundo en bateo, con .426 --mejor está la UAM con .450--, tiene al líder de bateo, Franklin López Jr. (.692) y a Delgado (0.00) como el mejor en pitcheo.



Y en la otra doble jornada, la Academia del Valle viaja a Rivas para medirse a los sureños, que de forma sorpresiva no pudieron sacar triunfo en sus cuatro primeros juegos.



Pero las series cambian mañana domingo, el Rivas se mueve a San Isidro para medirse a los locales, la Academia del Valle recibe a la UAM y el Bóer se mide a la Unica en el campo de los universitarios. Todos los juegos arrancan a las 10:00 a.m.