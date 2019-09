Rusos fueron superiores

Los jugadores y el técnico de Holanda, Marco van Basten, reconocieron la superioridad de Rusia este sábado en Basilea, donde el equipo de Guus Hiddink ganó por 3-1 en el alargue y se clasificó a semifinales de la Euro 2008 de fútbol.



“Es una lástima que hayamos tenido problemas en el aspecto físico. Los rusos jugaron mejor y merecieron la victoria. Puedo seguir viviendo con este hecho indiscutible de que fueron mejores”, reconoció el técnico Marco van Basten.



“Hicimos partidos destacables en la primera ronda, pero hoy no pudimos reeditar esas actuaciones”, acotó el futuro entrenador del Ajax Amsterdam.



Por su parte, el volante Rafael van der Vaart coincidió con su seleccionador. “Visiblemente la selección de Rusia estaba muy bien preparada y nosotros jugamos mal. Fuimos eliminados justamente. Empezamos mal el partido y jamás encontramos nuestro juego destacable de la primera fase de grupos”, aseguró ‘Rafa’.



El arquero del Manchester United, Edwin van der Sar, se sumó a ese criterio de merecimientos para los rusos.



“No fuimos tan buenos para derrotar a esta Rusia. Hay que reconocerlo, jugaron de forma fantástica. Es una lástima abandonar el torneo de esta forma tras haberlo comenzado de manera magistral. Ahora, hay que mirar hacia el futuro”, dijo el meta, de 37 años.



“Ganó el mejor de los holandeses”



El enganche Andrei Arshavin, autor de un gol en la victoria de Rusia ante Holanda, elogió a su entrenador Guus Hiddink, de origen holandés, afirmando que en el partido de cuartos de final de este sábado en Basilea “ha ganado el mejor holandés”.



“Nuestro entrenador, Guus Hiddink, nos dijo que los holandeses serían agresivos desde el inicio del partido, pero al final lo fuimos nosotros. El que ganó ha sido el mejor de los holandeses”, dijo con una sonrisa la perla del Zenit San Petersburgo.



“Simplemente estoy muy feliz. No sé qué decir, me faltan las palabras. Dimos todo”, acotó.



Su compañero de ataque, Ivan Saenko, también estaba desbordado por la alegría con este histórico pase a semifinales.



“Estamos todos muy felices. Ahora hay que saborear esta increíble victoria. Jugamos con nuestro estilo, rápido, con pases cortos”, comentó.



Y después, el punta le regaló otro elogio a su DT: “Nuestro entrenador, Guus Hiddink, no paró de decirnos que podíamos derrotar a cualquier equipo, y lo hicimos”.