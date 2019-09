Arshavin, el nuevo 10

BASILEA, Suiza / AP.- Pelé, Maradona, Zico, Platini, Baggio, Zidane… ¿será Andrei Arshavin el próximo en la lista de grandes jugadores con la casaca 10?

Sí, tal vez sea exagerado. Pero en momentos en que los creativos brillan por su ausencia, Arshavin reivindica a aquellos jugadores que tienen esa mezcla sublime de equilibrio y poder, visión y gol. Cualidades que los convierten en determinantes para cambiar el rumbo de un partido.



Algo parecido se vio el sábado. Arshavin fue la inspiración que necesitó Rusia para vencer 3-1 en tiempo extra a Holanda, en el estadio St. Jakob Park, y acceder por primera vez en su historia a las semifinales. Asistió en el segundo gol y anotó el tercero a los 116 minutos.



Su técnico, Guus Hiddink, lo definió como un “ganador por naturaleza”.



“Tiene tremendas virtudes. Sabe cómo vulnerar defensas. Pueden correrlo, pero no pueden alcanzarlo. Es lo que le dio la naturaleza”, lo destacó Hiddink.



Pese a su baja estatura --1,73 metros--, es un general en la cancha.



No lleva la cinta de capitán, pero el enlace de 27 años maneja los tiempos del equipo y todos están pendientes de sus movimientos.



Cuando Guus Hiddink dio la lista de 23 jugadores para la Eurocopa, algunos se preguntaron por qué incluía a un jugador que no podría estar en los dos primeros partidos de la fase inicial, por encontrarse suspendido.



Desde que regresó al equipo, Rusia le ganó 2-0 a Suecia, con un gol suyo, para pasar a cuartos; y ahora a Holanda. En ambos fue elegido “Jugador del Partido”.



Juega en el Zenit de Rusia, último campeón de la Copa UEFA. Si sigue así, seguramente algún equipo poderoso de Europa se hará de sus servicios a la brevedad.