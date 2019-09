Aquel impacto de Rossi

¿Lo recuerdan? Le costaba marcar. Luego, llegó Brasil y entró en la historia. Se llama Paolo Rossi, icono del Mundial de España 1982 y símbolo de la transformación que vivió Italia en aquella competición. No veía la portería y, de repente, se convirtió en el rey Midas del gol. Hoy tiene 51 años.



Pregunta. ¿Qué le pasó en aquel Mundial?

Respuesta: No encontraba la portería. Me entrenaba, me preparaba mentalmente, pero entraba al campo y la portería se hacía muy pequeña y más baja. Había tiros que salían por muy poco y otros por mucho. Y de marcar, nada.



Pregunta: No parece el recuerdo del pichichi...



Respuesta: No. Digamos que ésa fue la segunda parte de la historia. La primera fue Polonia, Perú y Camerún. Con Argentina tampoco es que las cosas mejorasen. Era el primer encuentro que conseguimos ganar, pero yo seguía sin ver muy bien la portería.



Pregunta: ¿Y sus compañeros?

Respuesta: Me masacraron... Chistes sin parar. Recuerdo que Causio, Tardelli y Cabrini no paraban de meter el dedo en la llaga. “Paolo, ¿cuándo vas a marcar?”, me decían continuamente.



Pregunta: ¿Y Bearzot, el técnico?

Respuesta: Él estaba hecho de otra pasta. No bromeaba y no hacía dramas. Tenía una filosofía perfecta. Me decía que me entrenara bien y que jugara al fútbol como yo sabía. Confiaba en mi forma de trabajar y estaba convencido de que bastaba con eso para encontrar el resultado. Y tenía razón.



Pregunta: A Toni le pasa lo mismo.



Respuesta: Sí, lo he visto. No he contado todas las veces que ha rematado a puerta, pero creo que ha tenido en sus pies unas 20 ocasiones de gol. Podría ser ya el pichichi de la Eurocopa y está allí buscando su primer gol.



Pregunta: ¿Cómo puede transformarse uno en Rossi? ¿Cómo puede encontrar Toni la portería de España igual que usted encontró la de Brasil?

Respuesta: A los delanteros les basta un clic. Es algo imperceptible. Si el equipo cree en ti, si trabajas, si entras al campo preparado, tarde o temprano, encontrarás la portería.



Pregunta: También haría falta alguien que le ayude a concretar.



Respuesta: En mi época tenía un fenómeno que metía la pelota donde quería: Conti saltaba al adversario y centraba. El centro siempre era perfecto. Esta Italia tiene a Cassano, un talento puro, uno que me recuerda mucho a Conti y Causio. Hace lo que quiere con la pelota y para los delanteros es el mejor apoyo posible. Y, además, Cassano no sólo salta al rival, sino que es uno de los que también ve la portería. Quizás sea él quien resuelva el partido.



Pregunta: Italia ha marcado un gol de córner, uno de penalti y otro de falta. Ninguno a través de una jugada. ¿Cree que contra España puede ser el encuentro perfecto para que marque Toni?

Respuesta: Jugamos contra una de las selecciones más fuertes que he visto en el torneo. Es un partido complicado. Ellos tienen a unos delanteros muy buenos. Pero atrás pueden conceder algo. Su defensa se puede batir. Por eso sigo apostando por Toni.