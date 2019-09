Amargura en Brasil

BUENOS AIRES.- Impactante trabajo el de Chile, el único que embolsó los recientes seis puntos en juego de las eliminatorias mundialistas, mientras que Brasil quedó relegado a jugar el repechaje y Perú terminó hundido en el fondo y con varios jugadores llorando de vergüenza.



Al cabo de esta miniserie, quedó flotando la impresión de que la carrera sudamericana será la más dura en mucho tiempo: los diez equipos sudamericanos sacaron al menos un punto, los colosos Brasil y Argentina no pudieron ganar, y Paraguay sigue como líder pero Bolivia lo goleó.



Cumplidas seis de las 18 fechas, Paraguay marcha con 13 puntos; Argentina tiene 11; Colombia y Chile 10; Brasil 9; Uruguay 8; Venezuela 7; Ecuador 5; Bolivia 4 y Perú 3.



Los cuatro primeros se clasifican al Mundial de Sudáfrica 2010, y el quinto disputará un repechaje frente al cuarto de la eliminatoria de la Concacaf.



Chile dio el gran golpe de esta miniserie con dos triunfos como visitante: 2-0 a Bolivia (La Paz) y 3-2 a Venezuela (Puerto La Cruz), reafirmando que su técnico argentino, Marcelo Bielsa, sale al ataque por convicción y no por obligación, como lo demostró en su anterior paso por la Selección de su país.



Pruebas a la vista: los dos goles ante Bolivia los hizo un defensor, Gary Medel, y otro hombre del fondo, Gonzalo Jara, metió uno ante Venezuela, cuando Humberto Suazo convirtió los restantes, el último sobre el pitazo final.



“Siempre tuvimos la iniciativa, y normalmente el que lo hace está más habilitado para ganar”, dijo el “Loco” Bielsa, en una frase que parece extraída de su manual de ataque.



Si en Chile son todas loas para la “Roja”, en Brasil las críticas son impiadosas; las más duras hacia el técnico Dunga, a quien la torcida se relame entre la furia y el placer cuando le grita “Burro”.



Perplejidad en Brasil: perdió 2-0 con Paraguay (Asunción) y empató 0-0 con su archienemigo Argentina (Belo Horizonte), en una seguidilla que se inició con una histórica derrota 2-0 ante Venezuela, en un amistoso.



Nada de belleza ni opulencia, y ni qué hablar de “jogo bonito”. Un punto sobre seis es muy poca cosa, tal es así que hoy Brasil estaría jugando el repechaje. Y para colmo de males, tendrá que visitar a Chile cuando se reanuden las eliminatorias.



Por la casa de Argentina, las cosas no van mejor: un empate con Brasil y otro con mucho de fortuna 1-1 ante Ecuador (Buenos Aires), también es una mala cosecha.



Lionel Messi le da velocidad al equipo, pero Juan Román Riquelme lo frena. Messi maneja un Fórmula 1 y Riquelme un auto de colección. No se complementan, ni adentro, y parece que ni afuera de la cancha. De todos modos, y aunque se fue aplaudido por los propios fanáticos brasileños que además corearon su nombre, “Lio” Messi está lejos de su mejor versión.



“Es muy triste: los hinchas brasileños prefieren valorizar a un argentino”, se quejó el volante Julio Baptista. “Ellos no ganan nada hace años y encima sus hinchas los valorizan”. ¿Alguien imagina a un argentino aclamando a Kaká?

Si Brasil y Argentina son un mar de lamentos, Perú quedó envuelto en un océano de lágrimas. Edificó una esperanza en el empate 1-1 ante Colombia (Lima), la cual fue destruida en un santiamén por Uruguay con el lapidario 6-0 (Montevideo), con tres de Diego Forlán, en la peor goleada sufrida por Perú en la historia de las eliminatorias.



“No se imaginan cómo me siento; es una vergüenza muy grande la que siento”, dijo el arquero Leao Butrón, con la voz entrecortada, tras la catástrofe en el Centenario, mientras varios de sus compañeros no podían contener las lágrimas, según coincidió la prensa peruana.



Los principales diarios pidieron la renuncia del José “Chemo” del Solar, y la derrota tomó cuestión de Estado cuando el presidente Alan García la calificó como “bochornosa” y “lamentable”.



Después de Chile, fue Uruguay el que sumó más puntos que todos: los tres ante Perú más otro en el 1-1 con Venezuela (Montevideo), cuando sus jugadores se fueron abucheados.



Pero ante Perú, los “Charrúas” pusieron toda la garra que históricamente le pide su gente, y entonces, al compás de los goles, llovieron los aplausos.



Ecuador se fue con dos puntos, el de Argentina con sabor a triunfo y el del 0-0 ante Colombia, que sonó a decepción por haber sido en Quito.



A esa igualdad, Colombia le sumó un 1-1 con Perú, con lo cual no haber perdido fuera de casa es algo bueno para los códigos del fútbol.



Venezuela fue sorprendida por Chile, pero no se puede quejar del punto que se llevó en el 1-1 ante Uruguay en Montevideo, mientras que Bolivia cayó con Chile y se recuperó con el 4-2 sobre Paraguay, en ambos casos en La Paz.



Las eliminatorias se reanudarán en septiembre con Ecuador-Bolivia, Argentina-Paraguay, Perú-Venezuela, Colombia-Uruguay y Chile-Brasil.