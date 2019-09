Un cambio adecuado

CINCINNATI / AP.- Los Rangers habían concluido otra temporada en el último lugar y trataban de definir qué necesitaban para poner fin a sus decepciones.



Necesitaban encarecidamente de un jardinero que pudiera remolcar carreras. Querían a Josh Hamilton.



¿Estaban los Rojos de Cincinnati dispuestos a dejar que partiera el jardinero que había reanudado su carrera tras años de adicción a las drogas?

El gerente general Jon Daniels quiso averiguarlo y llamó por teléfono.



“Hicimos una lista de jugadores que podían ser los idóneos, y la lista resultó muy breve”, dijo Daniels. “Josh subió muy rápido a los primeros lugares de esa lista”.



Aquella llamada telefónica en octubre comenzó un periodo de conversaciones, que duró varios meses y culminó en un acuerdo intrigante, el cual ha derivado en dos de las mayores sorpresas de las Grandes Ligas tras media temporada: Josh Hamilton por el dominicano Edinson Vólquez.



“Es un canje muy interesante”, dijo el manager de Boston, Terry Francona.



Quizás la mejor manera de definirlo habría sido como: “Un canje digno del Juego de Estrellas”.



Hamilton, de 27 años, figura entre los jugadores con más votos para el Juego de Estrellas que se disputará el mes próximo en el Yankee Stadium: encabeza las Grandes Ligas en carreras remolcadas, ha liderado la Liga Americana en cuadrangulares durante buena parte de la temporada, y se ubica entre los mejores en promedio de bateo.



Suponiendo que juegue en Nueva York el 15 de julio, no sería sorpresivo que enfrentara a Vólquez, quien encabeza las Grandes Ligas en efectividad y ha encabezado la Liga Nacional en ponches durante buena parte de la campaña.



El canje, que se anunció el 21 de diciembre, involucró a tres jugadores --los Rojos recibieron también al relevista Danny Herrera--, y se ha convertido en la definición de un intercambio perfecto.



“Ambos clubes ganaron en este canje”, dijo Hamilton.



Ninguno de los dos está cerca del primer lugar, pero ello no es atribuible al canje, que les dio a Rangers y Rojos algo que necesitaban desesperadamente.



En algún momento, los gerentes generales de los dos clubes tuvieron sus dudas respecto del canje.



Hamilton tenía una larga historia. Fue la primera selección en el draft de 1999, pero debió someterse ocho veces a programas de rehabilitación para dejar el alcohol y las drogas. Durante su única temporada en Cincinnati había asombrado por su versatilidad, con carreras anotadas, buenos tiros desde el jardín, hits potentes, velocidad para embasarse y decisiones rápidas.



¿Podría permanecer saludable? ¿Podría mantenerse alejado de las adicciones?

Los Rojos esperaban al jardinero Jay Bruce, de las Ligas Menores, y no necesitaban tanto a Hamilton. Lo que habían querido por años era un buen abridor.



Cuando los Rangers preguntaron sobre la posibilidad de un canje que involucrara a Hamilton, los Rojos respondieron que no harían el acuerdo si excluía a Vólquez.



El lanzador de 24 años tuvo una foja de 1-10 durante dos temporadas incompletas con los Rangers, quienes consideraron que necesitaba madurar. En 2007, lo enviaron a Bakersfield, la sucursal de la clase A, donde tuvo un récord de 0-4 y un promedio de carreras limpias admitidas de 7.12.



Pese a su recta de 95 millas por hora y a su cambio de velocidad, Vólquez no parecía tener mucho futuro. El hecho de que lo degradaran lo hizo crecer.



“El bajar hasta la clase A me hizo pensar”, dijo Vólquez. “Creo que comencé a encontrar las soluciones el año pasado”.



Los cazatalentos de los Rojos notaron que los Rangers le habían puesto nuevas reglas a Vólquez. Por ejemplo, tenía que añadir un slider a su combinación de recta, cambio y curva.



Para finales de la campaña, el dominicano volvió a las Grandes Ligas, como un lanzador promisorio, y cada vez que los Rangers mencionaban a Hamilton, los Rojos les hablaban del quisqueyano.



Los dos jugadores han prosperado más de lo que cualquiera esperaba en sus nuevos equipos.



“Es algo sorprendente”, dijo Vólquez.