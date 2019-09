“Tuve suerte”, dice Casillas

El héroe de la clasificación de España a semifinales de la Euro 2008, Iker Casillas, quien paró dos penales en la definición desde los doce pasos, mostró modestia al decir este domingo que quizás “tuvo suerte” en ese ejercicio ante Italia, en Viena.



“Esto es muy difícil, jugamos el partido en condiciones climáticas difíciles; hacía mucho calor. Y luego, todo se jugó en el final. Tuvimos una última ocasión con Villa, y en la tanda de los penales llegó”, relató Casillas.



“Ahí, tal vez tuve un poco de suerte. ¿La semifinal? Vimos a los rusos, va a ser muy duro”, advirtió San Iker, como lo suelen llamar los hinchas del Real Madrid.



Por su parte, el autor del penal de la clasificación, Cesc Fábregas, casi no podía creer el éxito.



“Es formidable, es imposible encontrar palabras para describir tal emoción. Simplemente estamos felices. Es una victoria para un joven equipo. Esperábamos esto desde hace mucho tiempo”, dijo el volante del Arsenal.



El técnico Luis Aragonés prefirió dejar todo el mérito para sus jugadores.



“Felicito antes que nada a mis jugadores por la destacable actuación y su moral. Fue muy difícil porque los italianos cerraron los espacios de juego”, analizó el DT. “Contra Rusia, en semifinales, va a ser un partido muy diferente, frente a un equipo que tiene una condición física destacada y un juego rápido”.



“Cabeza en alto”



El técnico de Italia, Roberto Donadoni, se declaró “decepcionado” por la eliminación de su equipo en los penales ante España, pero estimó que “los chicos pueden irse con la cabeza en alto”.



“Cuando se pierde un partido en los penales, evidentemente es decepcionante. Estábamos visiblemente cansados. Hubo que hacer elecciones difíciles en cuanto a la composición del equipo y cambios en el curso del partido, para ver si eso aportaba algo al juego”, analizó el orientador italiano.



“Creo que, sin embargo, que los chicos pueden dejar el torneo con la cabeza en alto, ya que dieron todo. Al final, esto es positivo. Mañana comienza otra época”, dijo el ex AC Milán.



“Estoy orgulloso de ellos”, reiteró Roberto Donadoni. “Ellos han dado todo. Hubo más energía en ellos, hubo solidaridad. Estoy triste por ellos.



A la prensa les corresponde juzgar la labor de los jugadores, pero repito, me siento orgulloso de ellos”, apuntó.



“En general, nunca he tenido suerte con los penales, como un jugador. Pero podemos mantener nuestras cabezas en alto. Es un orgullo para nosotros. La derrota es dura, pero hemos hecho un gran torneo”, dijo el DT italiano. Sobre su situación de cara al futuro, Donadoni dijo que esperará lo que decida la Federación. “Conocen mi contrato, estoy más bien relajo; lo que decida la Federación para mí estará bien”, sostuvo.