Abran paso a Padilla

Vicente Padilla es el lanzador número 21 en la historia de los Rangers de Texas en llegar a diez triunfos antes del Juego de Estrellas, y lo mejor de todo es que está haciendo méritos para ir al clásico de media temporada en Yankee Stadium.



“Ese es el pitcheo que tenía que hacer”, dijo Jarrod Saltalamacchia. “Tú sabes la clase de bateadores que son, tú sabes lo agresivo que pueden ser. Ellos pueden atacarte desde muy temprano, pero me parece que estuvieron atentos a su bola de quiebre, pero sólo se encontraron con bolas rápidas”, agregó al Dallas Morning News.



La única curva que tiró se la hizo a Dimitri Young, quien elevó al jardín central. El nica empezó dando una base, pero después sacó 16 outs enfrentando a 16 bateadores, gracias a dos doble play.



“Ha estado tirando bolas rápidas a ambos lados del plato, y cuando hace eso se mantiene dominante, eso es lo que necesitamos que siga haciendo”, apuntó el manager Ron Washington.



Padilla lleva 8-1 en sus últimas 11 aperturas, y Texas balance de 13-3 cuando él abre. “Sé que el equipo me ha apoyado”, indicó Padilla al Star Telegram. “Lo más importante es que ellos anoten cuando se necesita anotar, ellos me han ayudado a ser un ganador”, añadió.



Sobre el Juego de Estrellas dijo: “No me corresponde hacer esa decisión, si ellos deciden hacerlo, estará bien. Sin embargo, te quiero decir la verdad, creo que mucho más pitcheres están tirando mejor que yo”.



Padilla batalló con el calor y la humedad, según la nota de T.R. Sullivan, de MLB, donde también recoge lo que declaró el outfielder Marlon Byrd: “Él está lanzando como un verdadero as, con Padilla y Kevin Milwood estamos haciendo mejor las cosas, es como si tuviéramos a dos pitcheres número uno en la rotación: el 1A y 1B, es muy bueno saber que estos tipos pueden hacerte ganar con pocas carreras. Está haciendo lo correcto por ahora”.



“Ese es su estilo”, dijo el manager, “ha hecho todo lo que se le pidió desde el primer día, sabe que si se mantiene fuerte en la colina y el equipo está en la pelea, será recompensado.



Vicente es el lanzador con mejor soporte de carreras este año en la Americana. Tendrá una apertura más en el mes de junio contra los Filis de Filadelfia el sábado y el zurdo Cole Hamels. Tendrá tres aperturas más antes del Juego de Estrellas.



“He tenido buena localización con mi pitcheo y el respaldo de mis compañeros”, concluyó el pinolero, quien tiene el mejor arranque de su historia. En 2002, después de su apertura del 24 de junio, tenía 10-4, pero en el resto de la temporada ganó 4 y perdió 7.