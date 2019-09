Sin título ni traumas

Basilea



Marco van Basten asumió con tanta entereza la eliminación de Holanda en los cuartos de la Euro frente a Rusia que, cuando fue preguntado sobre sus sensaciones después de dirigir el último partido como seleccionador, respondió: "Me siento especialmente triste por Van der Sar porque quería que tuviera la posibilidad de dejar el equipo con un triunfo en un torneo importante, y no ha sido posible".



Van der Sar, el capitán de Holanda, se retira a los 37 años de la selección con 128 partidos. "He disfrutado mucho, pero llegó el momento de decir adiós", subraya el meta, muy comprometido con Van Basten durante el torneo: fue el impulsor del regreso de Ruud van Nistelrooy y uno de los promotores del cambio de dibujo que supuso ganar un medio defensivo y organizarse a partir de un 4-2-3-1 y no de un 4-3-3.



"Hasta que Rusia nos ha ganado", dijo, "sólo hemos recibido elogios, pero no supimos dar un paso más para llegar a las semifinales". Los guiños del fútbol son tan imprevisibles que a Van der Sar le jubila del equipo orange quien en 1995 fue su impulsor en la selección, Guus Hiddink, hoy técnico de Rusia. El guardameta continuará un año más en el Manchester United.



También abandona la selección el propio Van Basten, que dirigirá al Ajax. Van Basten ha conseguido que sus muchachos despertaran una gran expectación y cuadraran partidos estupendos. A nivel competitivo, sin embargo, no pasaron de los octavos en el Mundial 2006, eliminados por Portugal, y fueron derrotados por Rusia en los cuartos de esta Eurocopa.



Aunque ha cambiado su puesta en escena en la cancha, siete de los jugadores que hace dos años formaron contra Portugal estaban en Basilea, prueba de que Van Basten ha confiado en un núcleo durante su mandato. Las novedades en el encuentro del sábado, además de Van der Vaart y Van Nistelrooy --en el Mundial actuaron de salida Robben y Van Persie-- fueron De Jong y Engelaar, los dos pivotes defensivos, el origen del debate, que jugaron por Cocu y Van Bommel.



Robben no salió contra Rusia porque estaba nuevamente lesionado en los aductores, mientras Van Persie entró al campo después del descanso. Cocu, por su parte, ya está retirado y Van Bommel, peleado con Van Basten, podría regresar muy pronto al equipo porque el nuevo seleccionador es su suegro, Bert van Marwijk, ex técnico del Borussia Dortmund y del Feyenoord. Johan Cruyff dio su bendición al equipo sin nombrar a Van Basten: "El juego de Holanda vuelve a provocar la admiración del mundo y jugadores como De Jong han actuado de manera gigantesca, así que no hay nada que temer después de dos semanas fantásticas de fútbol y de haber perdido con una selección que comienza la temporada ahora, cuando nosotros acabamos la nuestra, una desventaja que no se puede corregir".



Hiddink recordó durante su intervención que Rusia también había superado "tácticamente" a Holanda, detalle que no pasó inadvertido para quienes consideran que el nombramiento de Van Basten, en agosto de 2004, fue inoportuno por su falta de experiencia. A sus 34 años, el hasta hoy seleccionador sólo había entrenado al filial del Ajax. Van Basten presenta los mejores números de un seleccionador holandés desde la Segunda Guerra Mundial, con 35 victorias en 52 partidos, pero ha sido incapaz de llegar a unas semifinales tanto de la Eurocopa como del Mundial.



Van Basten asume la crítica sobre su obra, pero no hay dudas sobre la nueva generación de futbolistas que deja a Van Marwijk. Jugadores como Afellay, Sneijder, Van der Vaart, Huntelaar, Babbel, Van Persie o Robben, se mueven entre los 22 y 25 años. El futuro de Holanda, como casi siempre, está garantizado. Otra cosa mucho más difícil es, como de costumbre, que logre el éxito.