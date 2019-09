Turquía diezmado, no pierde la ilusión

VIENA / AP.- Hablar de tácticas para la semifinal de mañana miércoles ante Alemania en la Euro-2008 es un lujo que Turquía no puede darse.



Sin nueve de sus titulares por lesiones o suspensiones, para el técnico Fatih Terim la única estrategia posible será “salir y jugar”.



Turquía sólo cuenta con 14 jugadores en el plantel de 23. Tiene suspendidos a su arquero Volkan Demirel, al defensor Emre Asik y a los volantes Tuncay Sanli y Arda Turan. La lista de lesionados no es menor: el capitán Nihat Kahveci, con un desgarro, quedó fuera de la Euro, mientras Servet Cetin, Tumer Metin y Emre Belozoglu están en duda para jugar ante Alemania.



“Perder a tantos jugadores por lesiones o suspensiones es muy duro para el equipo. Pero estoy seguro de que cada jugador que entre dará lo máximo por el equipo”, dijo este lunes el delantero Semih Senturk.



Pero Senturk cree ciegamente en la capacidad de Terim para superar la adversidad.



“Estoy seguro de que tomará las decisiones correctas. Está haciendo un gran trabajo bajo estas condiciones. Cuando se trata de tácticas y motivación, es el mejor técnico con el haya trabajado”.



Este lunes, la UEFA confirmó que rechazó la apelación presentada por el arquero Demirel, quien fue suspendido por dos partidos tras agredir a un rival en la victoria 3-2 sobre República Checa en el último partido del Grupo A.



Demirel cumplió el primero ante Croacia en los cuartos de final y recién estará disponible para una eventual final.



Asik, Sanli y Turan recibieron la segunda amarilla ante los croatas.



“Tenemos que lidiar con esto, pero no le tememos a ningún oponente”, avisó el defensor Gokhan Zan. “Por supuesto que Alemania es favorita porque siempre mejora a medida que avanza el torneo. Debemos jugar con el mismo coraje que nos llevó tan lejos”.



Turquía juega por primera vez la semifinal de la Eurocopa. Más allá de que podrían darse por satisfechos, los turcos sienten que será una gran decepción si no pasan a la final.



“Nuestro primer objetivo eran los cuartos de final. Pero ahora que llegamos tan lejos, las semifinales no son suficientes. Queremos más”, afirmó Zan.