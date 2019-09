Euro no se reduce a un penal errado

Baden / AFP.- El seleccionador de Italia, Roberto Donadoni, indicó este lunes que sería "estúpido reducir una Eurocopa a un penal errado", el día después de la eliminación de la “Nazionale” ante España, que ganó en definición por penaltis (4-2) y se clasificó a semifinales.



Según el técnico, si bien el recorrido de los campeones del mundo no ha sido "extraordinario", vivió una "excitante experiencia" con los jugadores, que sí estuvieron "extraordinarios".



A menos de 24 horas de la derrota, Donadoni dijo que tenía "un montón de rabia en mí. Quisiera expresarla, pero sigue estando ahí dentro. Ahora tenemos que analizar todos los aspectos y pensar en el futuro. Habrá otros partidos y otras oportunidades", afirmó en conferencia de prensa.



Después, comentó cómo se sentían sus jugadores y las reacciones que tuvieron en el vestuario del estadio de Viena.



"Estoy decepcionado y amargado por ellos. Pero yo no puedo hacer otra cosa que agradecerles. Estuvieron extraordinarios desde el primer día de la preparación hasta hoy. Al ver sus lágrimas ayer (el domingo), me di cuenta de que había hecho la elección correcta. Les aseguro que eso representa mucho", agregó.



Asimismo, el seleccionador reveló que jamás pensó en renunciar a su cargo, tras renovar hace menos de un mes su contrato hasta 2010.



"No puedo decir hoy si sería justo o injusto que la Federación rescinda mi contrato. Pero nunca he pensado en dimitir. Ésta es una idea que no me ha pasado por la cabeza. Sería tonto reducir la Eurocopa a un penal errado, como sería estúpido, demasiado, evaluar mi éxito o no por un penal", consideró.