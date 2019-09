Zepeda en rookie

Luego de una fugaz aparición con el Tucson, sucursal Triple A de los Diamondsback de Arizona, el nica Byron Zepeda reapareció este sábado por segundo juego en menos de cuatro días, en la Liga Rookie Pioneer con las Águilas Pescadoras de Missoula.



El zurdo de 20 años lanzó tres episodios sin carreras, admitió tres hits y ponchó a cuatro en una actuación que sirvió para conservar una victoria de las Águilas 13x1 sobre el Helena, tirando de la sexta a la octava entrada.



Antes del sábado, Zepeda tiró el último inning del juego del 18 de junio de forma perfecta, pero su equipo cayó 10x3 ante el Billings. Por ahora tiene cuatro innings sin carreras, tres hits, cuatro ponches y efectividad de 0.00 en rookie. En Triple A acumuló sólo una entrada.



Juan Carlos Ramírez, del Wisconsin en Clase A, estuvo a punto de conseguir su primer juego completo de la campaña este domingo, pero un jonrón solitario en el noveno inning se lo impidió y salió dejando el partido empatado 3x3.



Ramírez (3-5) caminó 8.2 entradas de ocho hits, con tres carreras limpias, dos bases y cuatro ponches. No tuvo decisión, y aunque mejoró su efectividad a 3.91, no tiene triunfos en sus últimas cuatro aperturas, en las que registra dos derrotas y 5.23 de efectividad, con 12 limpias en 20.1 episodios.



Otro que fue cambiado, fue el leonés Aristides Sevilla, que de Doble A, con los Misioneros de San Antonio, fue enviado a Clase A fuerte con el Lake Elsinore Store, sucursal de los Padres de San Diego. Incluso ya lanzó este sábado una entrada de dos hits, un ponche y no permitió carreras en el noveno inning, y confirmó la victoria de su equipo 9x5 sobre el Lancaster.



Este repentino cambio, al igual que ocurrió cuando lo subieron a Triple A con el Portland, se debe a necesidades del equipo. Algunos relevistas de Triple A fueron enviados a Doble A, por lo que Sevilla fue removido a Clase A, también para cumplir la función de cerrador, porque el Lake Elsinore no tenía.