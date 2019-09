Se ve temible

AKRON.- LeBron James y Dwyane Wade recorrieron las calles de esta ciudad, como parte de una campaña caritativa. Pronto, ambas superestrellas de la NBA buscarán el oro en China.



James y Wade han sido elegidos para jugar en la selección olímpica de básquetbol, que será presentada formalmente el lunes por el técnico Mike Krzyzewski y el director administrativo de USA Basketball, Jerry Colangelo.



El plantel de 12 jugadores, que incluirá además a Kobe Bryant, Jason Kidd y Carmelo Anthony, tratará de ganar el oro que se les ha escapado a los estadounidenses desde 1996.



Éstos serán los segundos Juegos Olímpicos para James, de los Cavaliers de Cleveland, y Wade, de los Heat de Miami. Ambos estuvieron en la selección que decepcionó al quedarse con el bronce en Atenas 2004.



“Es fácil enfocarse ahora en USA Basketball”, dijo James. “Tenemos una meta y es ganar la medalla de oro. Nos emociona mucho y no nos importa lo demás. Nos preocupa ponernos en forma y prepararnos para el oro”.



En el acto caritativo “Kings for Kids Bike-a-thon” participaron Wade, el técnico de los Cavaliers, Mike Brown, el ex jardinero central de los Indios Kenny Lofton y el ex jugador de la NBA Spencer Haywood, líder anotador de la selección que ganó el oro en México 1968. Más de 2,000 ciclistas participaron también en el acto, celebrado en la ciudad natal de James.



Aunque se sabía desde hace tiempo que James formaría parte del equipo, la participación de Wade no fue un hecho sino hasta en fechas recientes.



Su temporada concluyó en marzo, por una lesión en la rodilla izquierda, que no sanó adecuadamente después de una cirugía practicada en 2007.



La nómina, identificada este lunes por el entrenador Mike Krzyzewski (Universidad de Duke), incluye además a Dwyane Wade (Miami Heat), Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Carlos Boozer y Deron Williams (Utah Jazz), Chris Bosh (Toronto Raptors), Dwight Howard (Orlando Magic), Chris Paul (Hornets de Nueva Orleans), Tayshaun Prince (Detroit Pistons), Michael Redd (Milwaukee Bucks) y Jason Kidd (Dallas Mavericks).



El base Kidd integró el plantel olímpico de Estados Unidos a los Juegos de Sydney-2000, donde los de las barras y las estrellas alcanzaron el oro.



Por su parte, Anthony, Boozer, James y Wade fueron parte del equipo que recogió el bronce en Atenas-2004, primera vez desde Barcelona-1992 que un quinteto del Tío Sam representado por jugadores de la NBA baja del lugar más alto del podio.