Asaltan al Rey Pelé

Río de Janeiro / EFE.- El ex astro mundial del fútbol Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, uno de los ídolos vivientes de la nacionalidad brasileña, fue asaltado, como cualquier mortal y a plena luz del día, por un grupo de jóvenes drogados, publicaron ayer medios locales.



El “Rey del fútbol” perdió una gruesa cadena de oro, su teléfono móvil y un costoso reloj en el asalto cometido por un grupo de unos diez jóvenes armados que rodearon su automóvil, en la localidad de Guarujá, en la costa sur del estado de Sao Paulo, según la información.



Pelé y su chofer, así como otro grupo de conductores fueron atacados durante un embotellamiento de tránsito cerca de la entrada de un túnel que conduce a la playa de La Ensenada, antes de la playa de Pernambuco, donde el ex jugador y empresario tiene una casa de fin de semana.



Los ladrones huyeron a pie en dirección a una favela cercana y a pesar de ser reconocido, Pelé no fue perdonado por los jóvenes que aparentemente estaban drogados, dijeron portavoces del ex jugador.



La policía dijo que no fue registrada ninguna denuncia por el incidente, aunque reconoció que los asaltos son frecuentes en la entrada del túnel de Guarujá, especialmente cuando hay congestión de tránsito.