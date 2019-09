Expectación por Turquía

dplay@ibw.com.ni



¿Algún vaticinio llevó a Turquía tan largo como es llegar a semifinales en esta Euro-2008? No, no existe la menor señal alrededor de un atrevimiento de ese tamaño. Pero los turcos siguen vivos, permanecen en pie de guerra y enfrentan hoy al revitalizado equipo de Alemania, siempre visto con profundo respeto.



Su primer triunfo después de haber caído 0-2 ante Portugal, fue borrando una desventaja frente a Suiza por 1-0. En el último grito de un cierre dramático, con gol de Turam en el minuto 94, durante la compensación, Turquía se impuso 2-1.



En la tercera batalla, perdiendo 0-2 con la República Checa, faltando 15 minutos, se consideró eliminados a los turcos en el Grupo A. En ese momento de aparente tranquilidad para los checos, la aparición casi fantasmal de Arda Turam recortó la diferencia 1-2, y más adelante, en el minuto 87, una falla del arquero Cech fue aprovechada por el impetuoso y hábil Nihat Kahveci para equilibrar el marcador 2-2.



Ahora Turquía estaba fuera del agujero y los checos se veían aturdidos por la incredulidad. En el minuto 89, Kahveci asesta la estocada mortal decapitando a los checos y asegurando para Turquía su avance a cuartos de final.



Luego, en la fase de vencer o morir, el duelo con Croacia, cargado de dinamismo, con grandes posibilidades malogradas de cada equipo, tenso y súper-intrigante, obligando al alargue con la pizarra 0-0, hasta que Klasnic, en el minuto 118, con un cabezazo, agiganta a Croacia y abre la sepultura para Turquía. Sin embargo, el qué se puede hacer en dos minutos, consiguió una rápida respuesta con el gol agónico de Semih Senturk, enviando la definición a los penales.



“Mató” Turquía con la efectividad de sus francotiradores, y aquí la tenemos en semifinales, después de tres “resurrecciones” consecutivas, enfrentando a Alemania, vencida en el Grupo B precisamente por Croacia 2-1.



La recuperación de los turcos saltando encima de todos los factores adversos ha sido espectacular, sólo superada en impacto por la resonante victoria de los rusos, colocando de rodillas a esa Holanda que todos veíamos invencible.



Una imprevisible final Turquía-Rusia sólo será posible si las agallas y la inspiración de estos equipos cortan las piernas y golpean las cabezas de Alemania y España, considerados los más probables finalistas.



“Podemos seguir las huellas de Grecia”, advierte el interior derecho del Bayern, Hamit Altintop, pieza clave en el engranaje. El entrenador Fatih Terim, llamado el Napoleón de Turquía, no decrece en su optimismo pese a las bajas de cuatro sancionados y tres lesionados, entre ellos el capitán Nihat de gran, incidencia. “Tenemos el armamento suficiente para pelear y ganar”, afirma.



En tanto, Ballack, Klose, Podolski y Lahm, observan a distancia el alboroto que provoca Turquía. Con la seriedad de siempre, Alemania espera poder apretar las tuercas a los “amputados” turcos, y saben que no deberá ceder ni un sólo centímetro. Acaban de ver salir a Holanda sin orejas y sin rabo, y Turquía, más allá de las dificultades que atraviesa, es para cualquiera una exigencia mayúscula.



Un dato interesante: en los tres últimos encuentros con Alemania, el equipo turco gana dos veces en casa y registra un empate en Munich. Así que, sin obviar las bajas, el temor no existe.