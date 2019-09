Tras dos títulos

Nicaragua tendrá la posibilidad de tener el dos de agosto a dos campeones mundiales, ahora que se ha confirmado la pelea mandatoria entre el monarca de las 118 libras de la FIB, Joseph Agbeko, y el nica William González, en la misma velada en que se medirán por título interino Omar Soto y el también pinolero Juan Palacios, en Ponce, Puerto Rico.



González y Agbeko debían a medirse en Inglaterra el 12 de julio, pero la velada fue cancelada por el poco interés que había generado, y la FIB, a través de su presidenta, Mirian Muhammad, decidió llevar la pelea a una subasta mañana en Estados Unidos, donde los promotores de los dos boxeadores, Warriors Boxing y Don King, respectivamente, definieran de una vez por todas quién montaría la pelea.



Pero el apoderado del nica, el tico Efraín Vega, recibió ayer una llamada de Dana Jameson, mano derecha de Don King, para expresarle su interés de no llevar a subasta el combate y proponerle que se hiciera el dos de agosto en Puerto Rico, en la misma cartelera donde Palacios, retador número uno de las 105 libras del CMB, se medirá a Soto por la corona.



“Me pareció excelente la idea, porque es en América y no se atrasaría más la pelea. De inmediato (Dana) llamó a la presidenta de la FIB, Mirian Muhammad, y en una llamada de conferencia nos habló del interés de Don King en llevar la pelea a Puerto Rico, y doña Mirian estuvo de acuerdo”, comentó Vega desde Costa Rica a EL NUEVO DIARIO.



“Minutos después me llamaron de Warriors Boxing. Ellos sí estaban interesados en ir a subasta, porque querían montar la pelea en un lugar atractivo. Pero les pedí que tratáramos de no darle más largas al asunto y me dieron el chance de decidir lo mejor para William”, agregó.



“Es prácticamente un hecho la pelea para el dos de agosto en Puerto Rico. Qué mejor que con dos nicas peleando por título en la misma velada”, asintió Vega.



Pero el costo de la velada sería mayor con la inclusión de esta pelea, en un lugar donde ni el nica y tampoco el ghanés pueden ser un atractivo para el público puertorriqueño.



“Es cierto, pero Don King está dispuesto a que la pelea se haga en Puerto Rico, y seguramente va asumir los costos. Aún no sé muchos detalles al respecto”, concluyó Vega.