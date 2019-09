¿Cómo fue posible?

No fue por falta de sangre, mucho menos de alma, ni por ser futbolísticamente menos que el rival, sino por una “puñalada” de la mala suerte que Turquía, ese equipo de gigantesco corazón, incansablemente agitado, presionante, dueño de una exuberante vitalidad, terco, con una voluntad ardiente y además, dueño de un buen juego, “murió” ayer frente a Alemania.



La pizarra mostraba en forma siniestra ese 3-2 que sacaba a Turquía de esta Euro. ¿Es justo que el más grande animador del torneo, experto en resurrecciones, jugando con menos piernas por sanciones y lesiones, pero batallando con una fiereza impresionante, perdiera una batalla que mereció ganar?

Desgraciadamente, la única justicia que se entiende en fútbol es la de los goles. Turquía estuvo adelante 1-0 a los 21 minutos por el gol de Ugur Boral, después que Colin Kazim sacó astillas del travesaño; empató Alemania a los 26 con un pincelazo de Bastian Schweinsteiger, sobre centro rasante de Podolski desde la izquierda; tomó las riendas Alemania con el cabezazo de Klose recibiendo de Philip Lahm a los 79, pero Turquía volvió a emerger espectacularmente con el gol de Senturk, filtrando una entrega de Sarioglu entre Lehman y el poste derecho para el 2-2 a los 86 minutos, iluminando la posibilidad de ir al alargue. Sobre el minuto 90, la estocada mortal, gran pase de Hitzlsperger hacia Lahm, excelente movimiento para conseguir espacio y perfil, y taponazo de derecha a la derecha de Rustu, junto al vertical, con un zumbido que todavía al amanecer de hoy, aturdía a Turquía y mantenía vibrando a Alemania.



¿Quién fue más agresivo? Consideren estos detalles: Turquía realizó 19 remates contra nueve de Alemania (15-3 en el primer tiempo) y cobró ocho tiros de esquina por dos de los germanos; los turcos tuvieron más tiempo el balón y ejecutaron las mejores maniobras; corrieron más kilómetros y recuperaron más pelotas.



Dos disparos de Colin Kazim, estremecieron el horizontal de Lehman, uno terminó en gol y el otro fue reducido a “casi gol”.



Fue extraño ver a un equipo como Alemania moviéndose perezosamente, quedándose atrás, intentando raramente entregas cortas, retardado en los anticipos y falto de profundidad en sus avances, excepto en algunas ocasiones.



¿Evitando el desgaste? No, no puede ser. Lo que había que evitar era el crecimiento de los turcos, su establecimiento en la cancha, el que se apropiaran de la pelota, fabricaran espacios y oportunidades. Eso era lo esencial para Alemania, pero el equipo de Löw no levantaba voltaje.



¿Alguien se percató de que Turquía jugó “amputada”? Seguramente la incidencia de Nihat, ese estupendo hombre de área, hizo falta. Su capacidad de penetración hubiese multiplicado los problemas de la defensa alemana. Pero Turquía supo sostener el ritmo ejerciendo presión.



El muro alemán fue puesto a prueba hasta quedar en entredicho, pero la mala suerte asestó el zarpazo que impidió, no un milagro turco, sino un justo triunfo. Turquía puso toda su sangre, su alma y su buen juego, pero no le bastó. De todo eso se burló el destino.