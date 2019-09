En busca de historia

VIENA / AFP.- La selección española, después de haber superado la mítica barrera de cuartos de final, que se le atragantaba desde hace décadas, quiere seguir haciendo historia en su duelo de semifinales de la Euro-2008 de fútbol, hoy en Viena contra Rusia.



España, que sepultó sus fantasmas de cuartos de final ganando a Italia en los penales (4-2), parte como favorito debido a la mayor calidad de sus jugadores y porque goleó a la selección rusa en el primera fase de esta Euro (4-1).



Pero la selección rusa que se enfrentó a España en el primer partido parece haber mejorado mucho en dos semanas, y tras derrotar a Grecia (1-0) y Suecia (2-0), en la fase de grupos, humilló en cuartos de final a la temible Holanda (3-1, en alargue).



"No hay nada hecho. Si la gente piensa que Rusia será el mismo que en el primer partido, están muy equivocados. Si salimos con esa creencia es como si empezáramos con 1-0 en contra", advirtió el volante español Cesc Fábregas. "Aquí hemos venido a ser campeones, a hacer historia, no a decir que hemos superado el maleficio de cuartos de final", dijo.



España busca la tercera final de su historia en la Eurocopa, tras ser campeón en 1964 y finalista en 1984.



"Hemos dado un paso grande para hacer historia. Todavía no la hemos hecho y tenemos que aprovechar esta ocasión. Queremos estar en la final y ganarla. No queremos dejar de hacer historia, y el equipo está preparado en todos los sentidos para hacerlo", dijo el centrocampista Xavi Hernández.



La selección española es probablemente la que ha hecho mejor fútbol en esta Euro, pero Rusia es la que mejor está físicamente y tiene en sus filas a la nueva sensación, Andrei Arshavin, que no jugó contra España por sanción, quien junto al lateral Yuri Zhirkov forma una banda izquierda muy peligrosa.



Aragonés, al que no le hace gracia por superstición tener que jugar de amarillo, al estar su selección obligada a lucir la segunda equipación en su condición de visitante, ha estado entrenando fórmulas estos días para frenar esa banda izquierda, con apoyos al lateral derecho Sergio Ramos.



El técnico español también espera poder frenar la altura del delantero Roman Pavlyuchenko, que lleva tres goles, aunque los centrales Carlos Marchena y Carles Puyol ya controlaron bien a otro gigante en cuartos de final, el italiano Luca Toni.



España desarboló en el primer partido de la Eurocopa a Rusia con la velocidad y el continuo desmarque de Villa y Torres, pero los jugadores y el técnico español saben que este partido será diferente.



"No seremos tan ingenuos como en ese encuentro", dijo Guus Hiddink, el técnico holandés de Rusia.