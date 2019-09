Gran oportunidad para los españoles

VIENA / AFP.- Los jugadores españoles Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Joan Capdevila afirmaron este miércoles en rueda de prensa que tienen una oportunidad única para hacer historia, antes del partido de semifinales de la Euro-2008, hoy jueves contra Rusia en Viena (12h45 p.m.).



"Estamos convencidos de que ésta es una oportunidad única. Queremos disfrutar de algo que hace tiempo que no lograba la selección española al llegar tan lejos", afirmó el lateral derecho Sergio Ramos.



Estar a dos pasos (semifinal y final) de lograr el primer título internacional para la selección española de fútbol en 44 años, tras la Eurocopa de 1964, debe servir de acicate, según Sergio Ramos.



"Tiene que servirnos de motivación. Queremos demostrar que siempre tuvimos buenos jugadores, pero no salieron las cosas y ahora tenemos una oportunidad única para demostrar que la calidad siempre ha estado ahí. Ahora más que nunca tenemos que sacar desde dentro todo lo que podemos dar", dijo Ramos.



Andrés Iniesta, centrocampista del FC Barcelona, también está ilusionado con esta ocasión, con el objetivo de llegar a la primera final de la Eurocopa en 24 años.



"Estamos haciendo un buen torneo, pero ahora queda lo más complicado, pasar a la final y que la suerte y los resultados estén de nuestra parte. Estamos en un momento para disfrutarlo y ojalá nos salgan bien las cosas, pues hay mucha gente que sería muy feliz", señaló Iniesta.



Joan Capdevila, el lateral izquierdo del Villarreal y de la selección española, se mostró también risueño.



"Nos quedan los últimos escalones. Todavía no hemos hecho nada. Estamos soñando con ganar esa final y no podemos dejar escapar esta oportunidad. Más que presión, lo que sentimos es la oportunidad que se presenta. A lo mejor pasa mucho tiempo antes de volver a tenerla", indicó el defensa catalán.



El primer escalón será Rusia, un rival conocido para los españoles, ya que se impusieron a sus rivales en el primer partido de la primera fase por 4-1.



"Cuando un equipo llega a semifinales de la Euro es por algo. Nos ha sorprendido su transformación respecto al primer partido. Tenemos la suerte de conocerlos y espero que consigamos un buen resultado", afirmó Sergio Ramos.



A pesar de que Rusia ha mostrado el mejor nivel físico de la Euro, el defensa del Real Madrid piensa que no deben estar temerosos por eso.



"Creo que el rendimiento físico de todas las selecciones es bueno. Todos los equipos tenemos días para recuperar. El equipo ruso ha sido el que más ha corrido y esperamos aprovechar ese desgaste físico y hacer daño a la contra como en el primer partido", añadió Ramos.



Para Capdevila, Rusia ha llegado a semifinales por méritos propios y España debe olvidarse de que goleó en el primer partido. "No es por casualidad que estén donde están. A la contra saben jugar muy bien, por lo que es importante que marquemos primero", dijo.



Andrés Iniesta piensa que la apuesta por el ataque que hace Rusia le puede venir bien a España.



"Están con mucha confianza. Es un equipo que se atreve a jugar el balón, que llega arriba y eso nos puede venir bien para intentar buscar espacios, como en el primer partido. Pero será un encuentro diferente al tratarse de una semifinal, y habrá más intensidad", explicó Iniesta.



Pese a ser positivo, Iniesta desconfía del rival ruso. "Demostró ya contra nosotros que es un buen equipo. Ha recuperado jugadores y eso le hace más fuerte", advirtió.



Hoy jueves en Viena, España intentará dar otro salto más en su búsqueda de hacer historia.