Padilla y sus retadores

Los lanzadores del Juego de Estrellas no son escogidos por los aficionados, pero si ellos los tuvieran que seleccionar, seguro que se fijarían en el nicaragüense Vicente Padilla y votarían por él.



El balance de 10-3 y 3.74 de efectividad son suficientes estadísticas para ser seleccionado por el manager Terry Francona, dice Richard Durrett, del Dallas Morning News. Ciertamente se ha beneficiado con el mejor soporte de carreras que cualquier otro abridor (7.02 por salida), pero hay que tener claro que se debe tener recorrido largo en un juego para tener un chance de ganar.



Las victorias de Padilla han ayudado a los Rangers a tenerlos en la pelea, jugando para .500 de average y convertido en el as, mientras Kevin Milwood permanecía en la lista de lesionados y los cuatro abridores del comienzo de la campaña lo escoltaban.



La competencia que tiene Padilla para el juego de media temporada es el ángel Joe Saunders (11-3 y 3.03). Es la máxima cifra de victorias en la Americana y es el único que tiene a su conjunto en el primer lugar.



El zurdo de Cleveland Cliff Lee lleva 10-1 y 2.45 de promedio de carreras limpias con diez aperturas de calidad, seis victorias en fila que son de calidad, 79 ponches y sólo 75 bases. Sin embargo, su equipo se encuentra a 6.5 juegos de la punta en la división central.



El pitcher de los Yanquis, Mike Mussina, tiene 10-5 y 3.93, tiene menos bases que Padilla, pero no tiene más ponches. Sus números son similares, pero Padilla lo supera en efectividad. El hecho de jugar en Yankee Stadium le ayudará mucho a Mussina a ser escogido en el staff, pero si se consideran las estadísticas, no tendría opciones ante el nica.



Los Ángeles tienen a otro ganador de nueve en Ervin Santana, quien además resume 3.17 en carreras limpias. Hay otros ganadores de ocho juegos como Roy Halladay de Toronto, quien podría ser el único representante de su club, además lanza para 2.96. Luego está el derecho de Boston, Daisuke Matsuzaka, con 8-1, y regresando de la lista de lesionados fue apaleado con siete carreras en una sola entrada de labor.



Algunos aficionados reaccionaron con correos al diario y comentaron: Sundberg Fan: Es un gran retorno, es un tipo agresivo en el montículo cuando mantiene la bola adentro. Sicológicamente esa es una ventaja y puede que esté enseñando una lección a los jóvenes que deben lanzar más adentro.



Bill James: Se esperaba que terminaría con 5.14 de efectividad, pero lo que ha mostrado es más bueno que la suerte.



“Demasiado bueno para ser suerte. Ésta no es ninguna fantasía de béisbol, las estadísticas es lo que cuenta, y en la vida real estamos hablando de un 10-3 y 3.74”.



“Ha puesto al equipo varias veces en .500 en porcentaje de ganados. Es por mucho el número uno del staff”, dijo un aficionado de apellido Scott.



“Ganar es lo más importante, pero creo que esto se encuentra sobredimensionado. Tipos como Shawn Marcum, Justin Duchscherer, Félix Hernández, Zach Greinke y Scott Kazmir son más que Padilla. Si se fijan, verán que ha permitido más jonrones, más bases y más golpes. Gana porque está inflado con el saludable soporte de carreras de sus compañeros, y en las estadísticas el bullpen colapsa menos a él cuando están otros abridores, pero se supone que esa no es su culpa”, argumentó un aficionado que se identificó como Mrs. Baseball.



“Creo que en el equipo hay gente más valiosa como Josh Hamilton, Michael Young, Ian Kinsler y Milton Bradley”, agregó.