Ganó la bola lenta

En un duelo de veteranos, el nudillista Tim Wakefield, de 41 años, superó en gran duelo a Randy Johnson, de 44, quien mantuvo ajustado el partido 2x0 en seis entradas, pero los Medias Rojas de Boston descifraron a los relevistas para derrotar 5x0 a los Diamondbacks de Arizona.



Pero Wakefield (5-5) estuvo extraordinario. Con su bola lenta lanzó para dos incogibles y seis ponches en siete innings, en tanto Johnson (4-6) admitía ocho inatrapables y dos carreras, pero no tuvo respaldo de Arizona, que disparó tres hits en el juego. Jonathan Papelbon (23) se acreditó juego salvado sacando un out valioso con las bases llenas en el octavo

Los Yanquis le devolvieron la paliza que habían sufrido un día antes de manos de los Piratas de Pittsburg, gracias a la labor de Joba Chamberlain, quien tiró 6.2 innings sin carreras para guiar a un triunfo 10x0, respaldado por Bobby Abreu con un jonrón y cuatro remolques.



Chamberlain (2-2) maniató a la ofensiva de los Piratas en seis hits, que combinados con siete ponches sirvieron en bandeja el partido ya con ventaja 8x0, y que mantuvieron los relevistas Ross Ohlendorf en 1.1 entradas y tres ponches, mientras cerraba José Veras el noveno hasta sellar el marcador en 10x0.



Robinson Canó (5) disparó cuadrangular al igual que Abreu (10), y juntos sumaron seis de los 16 hits que dispararon los neoyorquinos en el juego.



Barry Zito al fin ganó su primer partido de interliga para los Gigantes, luego de encaminar a su equipo a un triunfo 4x1 sobre los Indios de Cleveland.



El zurdo (3-11) admitió una carrera y cuatro imparables en 6.2 innings, ponchó a cuatro, no dio boletos y tuvo su mejor salida de la temporada, mientras la ofensiva le ofrecía su apoyo con los jonrones de José Castillo (6) y John Bowker (8). Brian Wilson se apuntó su salvamente 21 de la temporada.



Con David Wright conectando de jonrón en sus primeros dos turnos y otro de José Reyes, los Mets derrotaron 8x2 a los Marineros y al poeta Miguel Batista, quien además de ser sacudido con los tres batazos de largo alcance fue explotado en 2.2 entradas con ocho carreras.



John Maine (8-5) se llevó la victoria permitiendo las dos anotaciones de Seattle en seis episodios. Batista sufrió su décimo revés de la campaña, luego de admitir ocho carreras con sólo cinco hits, tres de ellos jonrones.



En otros partidos, Tampa Bay le propinó una paliza de 15x3 a los Marlins de la Florida con una ofensiva encabezada por Carl Crawford (7) con dos cuadrangulares y cinco remolques, además de los jonrones de Ben Zobrist (1) y Evan Longoria (13), que remolcó otras tres.



Los Rangers vencieron 3x2 a los Astros y a Roy Oswalt, quien admitió un vuelacerca de dos carreras de Max Ramírez que terminó siendo decisivo. Luis Mendoza (1-2) ganó en relevo de Scott Feldman. Michael Bourn (4) empujó las dos carreras de Houston con jonrón.