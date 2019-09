Breves del ring

Bustillo la incluye

El promotor puertorriqueño Javier Bustillo, encargado de montar la velada del dos de agosto en la que pelearán por título interino Juan Palacios y el boricua Omar Soto, en Puerto Rico, confirmó que ya es parte de la cartelera el combate también por título entre William González y el monarca Joseph Agbeko.



Se prevé que González salga de Costa Rica una semana antes de la pelea, rumbo a la isla del encanto, donde debe llegar con la mejor preparación de su carrera.





Tico con el mismo estilo

Efraín Vega, apoderado de “El Chirizo” González, aseguró a EL NUEVO DIARIO que está haciendo sparrings con el nica Bryan Vásquez, un costarricense que tiene un estilo muy parecido al del ghanés Joseph Agbeko.



“Hemos vistos los videos de Agbeko y me quedo impresionado del parecido del estilo del tico con Agbeko. Sin embargo, estamos por conseguir dos sparrings más. Un nicaragüense que debe venir la próxima semana y otro panameño”, dijo Vega.





Cuatro nicas peleando

Además de las peleas por la corona de las 118 libras de la FIB entre González y Agbeko, y por la de las 105 del CMB, entre Palacios y Soto, también están programadas un par de peleas en las que estarán en acción los nicaragüenses Carlos Guevara y Moisés Castro.



Esta semana, Castro y Guevara recibieron las visas norteamericanas para estar listo para el viaje que harán a Puerto Rico para sus respectivas peleas, y ser parte de una velada que lucirá como si fuera local, con cuatro pinoleros en acción.





Más tiempo para William

La confirmación de la pelea de William González con el monarca ghanés Joseph Agbeko para el dos de agosto en Puerto Rico, no sólo fue una buena noticia porque la pelea no se tardará más ni se irá a subasta, sino también porque le dará más tiempo al nica para prepararse.



González al parecer no salió de Nicaragua con las mejores condiciones para el combate que se suponía sería el 12 de julio en Inglaterra. Por eso la mejor noticia fue que se canceló la pelea pero a la vez se dio una fecha cercana a realizarse y además en Puerto Rico.