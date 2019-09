Rigo y Lula aún compiten

La selección de Atletismo salió hoy rumbo a San Pedro Sula, Honduras, adonde tratará de emular su última participación en un Centroamericano Mayor, de 12 preseas, pero más que eso, quizás despedir en una competencia internacional de alto rendimiento a dos de los mejores atletas que se han visto en este deporte en los últimos veinte años.



Se trata de María Lourdes Ruiz, campeona nacional en impulsión de bala y disco, que a sus 43 años parece decirle adiós al atletismo al igual que el eterno campeón centroamericano y recordista nacional en lanzamiento de jabalina, Rigoberto Calderón.



“Llevo 22 años lanzando la jabalina. Ya me duele más seguido el codo y creo que va ser mi último torneo porque el brazo me está diciendo no más”, dijo Calderón, que sin exagerar asegura que esta participación está próxima a la número diez en torneos centroamericanos.



“Sólo una vez no he ganado el oro. Fue en 2003, cuando la obtuvo Javier Ugarte (de Nicaragua). Esa es la única vez que me quedé con plata”, recuerda el nagaroteño de 38 años.



Una vez más, Ugarte será el principal obstáculo para que Calderón se lleve un buen recuerdo de lo que podría ser su último torneo internacional. Ambos están claros de que disputarán el primero y segundo lugar de la competencia.



Será una lucha disputada con Calderón lanzando actualmente la jabalina a 65.10 metros, mucho menor a su récord nacional (71.62), aunque al menos sí supera los 63.98 que hizo Ugarte en su última prueba.



María Lourdes también no se ve más allá de este año en otra competencia, sin embargo, también ha tomado el reto de al menos igualar sus marcas de más de 34 metros en disco y arriba de once en bala.



“Es tiempo de retirarme, aunque todavía me siento fuerte, pero este año debo tomar la decisión de seguir o no”, explicó Ruiz.



Calderón y Ruiz junto al fondista Cristian Villavicencio son los que encabezan esta delegación formada en su mayoría por atletas juveniles, entre ellos el abanderado Kairo Martínez, quien tiene el récord nacional Juvenil A de lanzamiento de martillo y está cerca del récord mayor.



La marca de Martínez es 49.45, sólo 1.25 metros por debajo del récord nacional.



Las grandes ausentes son las jabalinistas Dalila Rugama, quien participará en dos semanas en el Centroamericano y del Caribe de Atletismo en Cali, Colombia, y Jannys Ramírez, que irá al mundial junior a finales del próximo mes en Polonia.