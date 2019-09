Eliminan a Djokovic

WIMBLEDON, Inglaterra / AP.- Contra todos los pronósticos, Marat Safin sacó de carrera este miércoles a Novak Djokovic en la segunda ronda de Wimbledon, mientras que el favorito Roger Federer accedió a la tercera etapa con un triunfo en tres sets.



Safin, 75 del ranking mundial, se impuso 6-4, 7-6 (3), 6-2 sobre el tercer preclasificado del torneo, que llegó a Wimbledon hinchado de confianza y proclamando que éste era el año para destronar a Federer.



Sin embargo, el serbio de 21 años y campeón del Abierto de Australia lució impreciso frente a un ruso que hizo recordar sus mejores tiempos como número uno del mundo y campeón de dos Grand Slams.



Federer, en cambio, no tuvo muchas dificultades para despachar 6-3, 6-4, 7-6 (3) a Robin Soderling.



La favorita en la rama femenina, Ana Ivanovic, también tuvo dificultades, pero ganó. La campeona del Abierto de Francia salvó dos puntos de partido en el segundo set para finalmente derrotar 6-7 (2), 7-6 (3), 10-8 a Nathalie Dechy.



La bicampeona Serena Williams avanzó con una victoria 6-4, 6-4, sobre Urszula Radwanska.



Djokovic lució vulnerable en una superficie de césped en la que no está del todo cómodo, y tuvo problemas con su servicio. Después de salvar tres puntos de partido, cometió una falta doble para darle a Safin un cuarto punto, y volvió a cometer una falta doble para ceder el encuentro.



“Cometí muchas faltas dobles, algo inusual”, dijo Djokovic. “Simplemente no encontré mi ritmo”.



Djokovic, quien derrotó a Federer en las semifinales de Australia, dijo que el suizo era más vulnerable que nunca después de caer por paliza ante Rafael Nadal en la final del Abierto de Francia.



Sus comentarios generaron expectativa sobre un posible duelo Djokovic-Federer en las semifinales de Wimbledon.



“Ciertamente fue un pésimo día para mi”, comentó Djokovic. “No hice nada de lo que se suponía que hiciera, él (Safin) estuvo muy bien en todos los aspectos”.



Safin dijo que aprovechó la poca atención que hay sobre él para jugar sin preocupaciones, a diferencia de Djokovic, quien tenía toda la presión.



“Él (Djokovic) es quien tiene que ganar los partidos. Nadie espera nada de mi”, dijo Safin, quien reconoció que ni siquiera pensaba en avanzar de la segunda ronda. “Ahora, tendré que ver, por la forma en que estoy jugando podría llegar lejos”.



También aprovechó para criticar el juego de Djokovic, de quien dijo que “no me impresionó. Pude leer su saque, pude devolverlo. Pude jugar desde la línea de fondo, y eso fue todo”.