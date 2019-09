UEFA lamenta cortes en señal de TV y promete no se repetirá

Los organizadores de la Eurocopa se disculparon el jueves por los 18 minutos de corte en la señal de televisión de la semifinal entre Alemania y Turquía y prometieron que no se repetirá en los dos partidos que restan.



Un fuerte temporal con vientos de hasta 140 kilómetros por hora provocó en Austria tres cortes de corriente el miércoles que interrumpieron las imágenes difundidas en todo el mundo de la última parte del vibrante encuentro, en el que los alemanes vencieron 3-2 con gol de Philipp Lahm a los 90 minutos en Basilea, Suiza.



''Es puramente un problema técnico, que lamentamos. Coincidió con una serie de sucesos, incluido el tiempo, que fue bastante excepcional en Viena'', dijo Alexandre Fourtoy, director ejecutivo de UEFA Media Technologies.



''Fuimos afectados durante el segundo tiempo de Alemania-Turquía por tres micro-cortes, de menos de una milésima de segundo. Pero esta milésima de segundo fue suficiente para causar que nuestra sala de control demorara varios minutos en reanudarse y por ello la señal se vio afectada'', explicó.



El centro de comunicaciones del torneo se encuentra en la capital austríaca.



''El sistema de protección no funcionó para detectar los cortes y poner en funcionamiento el generador de reserva. Ayer hubo una tormenta inmensa en Viena y tuvimos tres micro-cortes por ello'', sostuvo Fourtoy.



El funcionario dijo que se habían tomado medidas para que no se repita el inconveniente este jueves en la semifinal entre España y Rusia y el próximo domingo cuando se dispute la final, ambas en el estadio Ernst Happel de Viena.



Agregó desconocer todavía cuántos países se vieron afectados por el corte de la señal televisiva, pero sí que perjudicó a un número significante de los dueños de los derechos de transmisión.



Consultado sobre si la UEFA esperaba que las compañías de televisión reclamaran un resarcimiento, Fourtoy no quiso comentar el asunto.



''No sé exactamente los términos de los contratos, no es mi campo. Creo que no hay obligación de tomar la señal de Viena debido a que las cadenas tienen varias alternativas para manejar la señal'', sostuvo.