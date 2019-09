España demasiada pieza para Rusia

España de la mano de Andrés Iniesta, Xabi Hernández, Daniel Güiza y Silva, sacaron su mejor partido de la Euro 2008, con un fútbol exquisito que le bastó para propinar una goleada 3x0 en semifinales a una Rusia desconocida y que jamás encontró el ritmo, que dejó a todos boquiabiertos en cuartos de final cuando eliminó a Holanda y a su fútbol total.



¿Dónde quedó aquella Rusia con su juego rápido, presión incansable en la media cancha, que hicieron deslucir a los naranjas, liderados por el juego agresivo a la ofensiva con jugadores que se habían robado el show en los duelos anteriores como Arshevin, Pavtyuchenko, Zhyrkov?



España los hizo desaparecer con el mejor antídoto: un orden táctico impecable, con pausas con el balón, pero también con cambios de ritmo cuando la jugada estaba en los tres cuartos de cancha que defendieron a como pudieron los rusos.



El primer tiempo no fue necesariamente lo más emotivo del partido. España tenía más control de la pelota, llegaba con más propiedad a la portería rival, pero la defensa roja bien poblada hizo que el “Niño” Torres y Villa no se hicieran notar a pesar que tuvo al menos el primero, opciones como para poner arriba a la “Furia Roja”, como se le conoce a los ibéricos.



Pero en el complementario, los españoles experimentaron un cambio con un Iniesta más metido en la distribución del balón y que se vio mejor aún con el centro que le hizo a Hernández al minuto 50, sólo para que llegara a poner el 1x0 para España.



Como ha sido costumbre del técnico Luís Aragonés, mandó los cambios en el segundo tiempo. Torres y Xabi salieron, en su reposición llegaron Güiza y Fabregas que como en un guión escrito por el más ferviente fanático español, se convirtieron en dos aleados fundamentales para la victoria roja.



Güiza al minuto 73, recibió un balón después de una jugada de pared que entregó a Fabregas y esté se lo devolvió con una precisión matemática para que se encontrara solo frente al portero y le cambiara el rumbo al balón para mandarlo a las redes.



El tercer tanto llegó a cuenta, Silva al minuto 82, en una jugada por la izquierda que inició Iniesta, la recibió nuevamente Fabregas y se la sirvió en bandeja a Silva para el 3x0.



Rusia como dormida, trató de hacer el primer gol del partido como para justificar el por qué habían llegado hasta las semifinales, pero Casillas atajó en una de las pocas jugadas que hicieron que sudara la camiseta española.



Ahora España se mide el próximo domingo a Alemania en la final de la Euro 2008, después de 24 años de no clasificar hasta estos términos, en un torneo de este nivel.