VIENA / AFP.- El volante español Andrés Iniesta, una de las figuras de la clasificación de España a la final de la Euro con la goleada 3-0 ante Rusia, indicó este jueves que "en la final contra Alemania queremos ganar y será el partido de nuestra vida".



"Es fantástico. Me cuesta creer que vamos a jugar la final. Dominamos el partido, más allá de que la salida de David Villa (en el minuto 34 por lesión) fue un golpe duro", comentó el centrocampista del Barcelona.



"Nuestra victoria es merecida. En la final, contra Alemania, queremos ganar y será el partido de nuestra vida", acotó el mediocampista, autor de la asistencia en el primer gol para su compañero azulgrana Xavi.



Otro jugador nacido en la cantera blaugrana, Cesc Fábregas, también espera un duro partido ante Alemania.



"La gente no pensaba que íbamos a llegar a la final, pero nosotros sí. Ahora, que estamos ahí, todo el mundo espera hacer algo grande", aseguró el hombre del Arsenal inglés.



"Tenemos mucho respeto por la selección de Alemania, que mostró ser la selección más sólida del mundo. Sabíamos que iban a llegar a la final. Va a ser duro para nosotros", apuntó.



Por su parte, el entrenador Luis Aragonés comentó que el equipo recién apareció en el segundo tiempo, cuando plasmó la goleada.



"Nos costó en el primer tiempo, pero en el segundo pudimos liberarnos y encontrar nuestro juego", afirmó el técnico de la “Roja”.



"Estamos en la final y el rival se llama Alemania. Es un desafío de calibre", aunque allí no podrá contar con "Villa, que tiene un tirón".