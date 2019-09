Sin Villa en la final

VIENA / Agencias.- El delantero David Villa no podrá estar con España en la final de la Euro-2008 el domingo contra Alemania, luego de lesionarse este jueves en el triunfo en semifinales sobre Rusia, dijo el técnico español Luis Aragonés

Villa salió lesionado a los 34 minutos del partido que España ganó 3-0, con tres goles en el segundo tiempo. El ariete del Valencia se lastimó la pierna derecha al patear un largo tiro libre bajo una fuerte lluvia.



“Villa se ha perdido ya la final, no es grave, pero se ha perdido la final porque tiene un tirón”, afirmó Aragonés después del encuentro.



“El Guaje” fue reemplazado por Cesc Fábregas, quien luego colaboró con los tres tantos españoles de Xavi Hernández (50 minutos), Daniel Güiza (73) y David Silva (82).





SER TERCERO ES BUENO.- El técnico de Rusia, Guus Hiddink, reconoció este jueves haber perdido con justicia frente a una gran España, aunque buscó el costado positivo señalando que "el tercer lugar en este torneo es un gran éxito".



"Perdimos contra un gran equipo de España. Los españoles estuvieron excelentes y merecieron la victoria", afirmó Hiddink.



"Obviamente estoy decepcionado por el resultado, pero estoy orgulloso de todas formas de mi equipo. El tercer lugar en este torneo es un gran éxito", acotó el ex técnico de Corea del Sur y Australia, que concluyó que toda la selección rusa ha "aprendido mucho" en Suiza y Austria.



"Los españoles tenían el poder, la calidad de marca y su victoria fue merecida. Éste es un equipo que juega mucho con el balón. Espero que haga una buena final", destacó Hiddink.



"La decepción está en nuestras cabezas, pero nos sentimos orgullosos de cómo hemos jugado durante este torneo, no sólo con nuestros resultados", dijo.



A la hora de encontrar formas para neutralizar el toque de España, Hiddink comentó que "no tenemos suficiente profundidad en el banquillo, pero suena a excusa y no quiero excusas".



Sobre la estrella rusa Andrei Arshavin, sin mucho brillo, el técnico holandés subrayó que "fue muy esperado, pero un oponente como España se centró en él y tuvo momentos difíciles; aprendió que va a tener que sobrevivir en partidos duros, pero su calidad de juego es buena para nosotros y para el futuro".