¿Cambio en la cumbre?

Empujados por el bateo contundente de Justo Rivas y Stanley Loáisiga, el Matagalpa se prepara para el abordaje del liderato del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, en el juego que sostendrá esta tarde a las seis en Matagalpa.



Medio juego es la diferencia entre ambos conjuntos, luego que el miércoles los norteños apabullaron al Bóer 12x5, dejando la serie 3-2 a favor de los capitalinos, que han asimilado el feroz bateo de los sluggers norteños.



El Bóer buscará mantener la ventaja y Matagalpa el liderato. Ambos asoman como los candidatos a estar en la final, una vez que terminen los 36 juegos señalados para esta fase, siempre y cuando no se amplíe la diferencia respecto al Granada, que tuvo una inesperada recaída en el primer tercio de la fase.



Granada, campeón defensor, en la primera vuelta dio cuenta del pitcheo del Bóer y Matagalpa, pero ahora no les gana, afectado por su pitcheo de relevo y porque los principales bateadores no sincronizan su ataque.



El ocho de junio, un jonrón de Mario Holmann dejó en el campo a los granadinos. Jonrones de Juan Carlos Urbina y Danilo Sotelo llevaron a la blanqueada 5x0 del Bóer, momento en que inició una racha de cinco reveses de los granadinos. Y en ese mal momento, el Bóer, con cuatro carreras en el séptimo, les quitó un juego que Raudez ganaba 4x3. El día 20, Matagalpa anotó tres en el noveno y enderezó un juego que perdían 4x2, a un 5x4 favorable. Al día siguiente les completó la barrida de tres juegos quitándoles el juego (2x1) con cinco carreras en el sexto episodio (6x2).



Julio Raudez ganó el miércoles 4x0 ante Chinandega, contra el que Granada vuelve a medirse hoy a partir de las dos de la tarde en Chinandega. Aunque son dos equipos coleros, Granada es el que tiene mejores opciones para meterse a la pelea en la punta. Hay cuatro juegos de diferencia respecto al segundo lugar, lo que obliga a no equivocarse para no ver escapar las posibilidades clasificatorias.