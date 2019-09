Cuarto triunfo de Douglas

Luego de un inicio titubeante de Douglas Argüello, su recuperación fue tal que retiró a 11 hombres en fila mientras su equipo, el Salem Avalanche, lo ponía en ventaja hasta darle un triunfo 6x3 sobre el Wilmintong en Clase A fuerte, su cuarto éxito en lo que va de la campaña.



El zurdo no había hecho un solo envío y ya ganaba 1x0. Pero en el cierre del primer inning dio un boleto, admitió triple de Joseph Dickerson y elevado de sacrificio que le dieron vuelta a la pizarra 2x1. No parecía una buena señal de Argüello.



Pero reaccionó lanzando perfectas las siguientes 3.2 entradas, incluyendo un scone de ponches en el cuarto, y limitó a su rival a sólo cuatro imparables en seis entradas. En tanto el Salem lo respaldó con una carrera más en el segundo, otra en el tercero y tres más en la apertura del cuarto con cuadrangular del venezolano César Quintero.



Ese fue el tiro de gracia para el Wilmintong, a pesar de que le anotó una más en el quinto al nica, que lanzó el sexto, pero no apareció en el séptimo, aunque dejó el juego ganado, propinando siete ponches y otorgando una base.



Argüello mejoró en cuatro victorias y dos derrotas su balance, y dejó en un excelente 2.68 su efectividad. Además, resume 3-0 en sus últimas diez apariciones con el Salem.



Bateando de 5-2, con dos carreras anotadas, Ofilio Castro fue una de las piezas claves para que los Senadores de Harrisburg, de Doble A, derrotaran 6x2 al Reading. Su promedió cerró en .267, por 56 hits en 210 turnos.



También se lució con el madero Everth Cabrera, quien actuando como segundo bate y segunda base bateó de 4-2, con una carrera anotada y un ponche, en el triunfo de su conjunto, los Turistas de Asheville, 7x1 sobre el Hickory en Clase A. Tiene .283 de average, al resumir 83 incogibles en 293 apariciones al plato, y se mantiene con 47 robos en la campaña.



Ronald Garth, del Wisconsin en Clase A, estaba de 3-0 en el segundo juego entre los Timber Rattlers, que perdían 2x1 con los Cedar Rapids. En el primero, que fue una continuación del partido que no pudieron terminar ayer, el nica bateó de 4-3, con dos dobletes y dos carreras anotadas, pero no impidió la derrota del Wisconsin 15x14. Su promedio estaba en .256.