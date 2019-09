Final de lujo en la Euro-2008

VIENA / AFP.- Alemania, triple campeón mundial y europeo, y España, campeón continental en 1964, protagonizarán una final de lujo de la Euro-2008 el domingo en Viena, en un duelo de estilos entre la experiencia y despliegue físico germano y el toque y dominio de balón clásico de la “Roja”.



La Mannschaft alcanzó la final con un fútbol típicamente alemán, sin brillo pero muy efectivo, con el que se impuso con angustia a Turquía por 3-2 en semifinales, con un tanto del lateral Philipp Lahm en el minuto 90, el miércoles pasado en Basilea.



En cambio, este jueves en Viena la Furia lo hizo con una goleada 3-0 ante la revelación rusa, gracias a goles de Xavi, el “pichichi” español Dani Güiza y David Silva.



El equipo de Luis Aragonés llega a la final pisando fuerte, invicto en sus cinco partidos, incluido su triunfo por penales ante el campeón mundial Italia, en cuartos (4-2). Antes, ganó su grupo con autoridad: 4-1 a Rusia, 2-1 a Suecia y 2-1 al vigente campeón europeo Grecia.



Por su parte, el equipo de Joachim Löw avanzó por sexta vez a la final continental y buscará su cuarto cetro, tras los conseguidos en 1972, 1980 y 1996, año de su último triunfo en un partido de una fase final antes del logrado en su debut en Suiza y Austria contra Polonia (2-0).



Tuvieron que pasar 12 años y dos ediciones (2000 y 2004) para que Alemania volviera al primer plano en el Viejo Continente. Llegó como favorito, pero su rendimiento no convence. Croacia, en primera ronda, desnudó flaquezas (1-2) y desde entonces Alemania se ajustó a un esquema bien aceitado pero sin magia.



Pero como dijo una vez Gary Lineker, el fútbol es un deporte de once contra once en el que, al final, siempre gana Alemania. Haciendo honor al ex artillero inglés, la Mannschaft se deshizo de Austria (1-0 en el grupo), después del favorito Portugal (3-2 en cuartos) y el miércoles, sin merecer, de los turcos.



El desafío propone también dos visiones contrapuestas: por un lado el fútbol moderno de un “Jogi” Löw, de 48 años, obsesivo con su trabajo de laboratorio, y por el otro un “Sabio” Aragonés, de 69 años, atado a su pasión del toque y control del balón como fórmula casi de fútbol de salón, más tradicional.



Los duelos Xavi-Iniesta contra Ballack-Schweinsteiger, en el medio, y el Miroslav Klose-Fernando Torres, a distancia, prometen ponerle pimienta a una final de lujo, entre dos verdaderas potencias.



Alemania es un campeón con historia y logros, mientras que España, selección que la propia prensa ibérica ha calificado de campeón mundial de los amistosos, está a punto de acabar con esos fantasmas, como los que rompió tras 24 años sin pasar de los cuartos en citas grandes o venciendo a Italia por primera vez en Eurocopas o Mundiales.



La historia dice que Alemania tiene superioridad ante España en los enfrentamientos cara a cara. Los germanos han ganado ocho veces y los ibéricos cinco, en 19 choques, según datos de la FIFA. En choques en fases finales de Copa del Mundo o Eurocopa, la Mannschaft domina 3-1.



Pero la última vez que se cruzaron, ganó la Furia por 3-1 en 2003, en un amistoso disputado en Palma de Mallorca, un partido en el que estuvieron presentes Iker Casillas y Carles Puyol por los rojos, y Metzelder, Frings y Klose por los blancos.