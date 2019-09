Lahm, el de los goles importantes

Tenero / AFP.- El lateral Philipp Lahm, pese a que juega con la cancha cambiada, se las arregla para sorprender y marcar goles importantes con Alemania, como el que anotó a Turquía (3-2) para darle el pase a la final de la Euro-2008 o el tanto inaugural del Mundial-2006 a Costa Rica.



El defensor del Bayern Munich fue el gran protagonista de la noche de Basilea, en la que terminó siendo el salvador de la Mannschaft con el tanto de la victoria en el minuto 90.



Alemania ganó 3-2, en un partido en que Lahm estuvo en casi todas las jugadas importantes del partido. Primero, le cometieron un penal clarísimo que el árbitro suizo Massimo Busacca ignoró. Minutos después, envió el centro para el segundo gol germano, que Miroslav Klose envió a la red adelantando a Rustu.



Parecía el partido perfecto, pero un error en la igualdad 2-2 de Turquía dejó un sinsabor al lateral izquierdo, ese de los goles importantes.



"No tendría que haber cometido el error que hice en el segundo gol turco. Por eso estoy feliz por haber ayudado a ganar al equipo. Ahora, es evidente que queremos ganar el título", puntualizó el hombre del Bayern Munich.



Sin perder la moral, en el minuto 90 perforó la defensa turca y remató el sueño turco con un bombazo al primer palo.



"Es uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Jugamos un buen partido. Turquía creyó y nos hizo la vida difícil. Tuvimos que luchar hasta el final", comentó a la salida del vestuario el lateral izquierdo diestro, que juega con la cancha cambiada con una naturalidad sorprendente.



Lahm no milita en su puesto predilecto, ya que se siente más cómodo por derecha, pero la Mannschaft saca provecho de sus subidas por sorpresa todo el tiempo.



Chico bien educado y algo tímido, Lahm, de 24 años, usualmente deja sus ambiciones personales por el bien del equipo, pasando de jugar por la derecha a la izquierda a pedido de Joachim Löw, para apuntalar un sector al que Marcell Jansen no supo ponerle candado, principalmente contra Croacia (1-2 en grupos).



"Si juego a la derecha, podría usar mi mejor pie derecho", comenta este pequeño jugador de 1.70 mt. y 65 kg. que ha llamado la atención del FC Barcelona y del Manchester United, pero el Bayern lo defiende con uñas y dientes.



Finalmente, el pequeño habilidoso de la defensa decidió prolongar con el Bayern hasta 2012, para seguir su aventura de amor con el club que lo ingresó a sus filas a sus ocho años.



"Es alguien que toma la palabra cada vez más, se lo escucha como a Klose, Lehmann, Metzleder y Ballack", había explicado Löw.



Lahm (46 selecciones), a diferencia de Bastian Schweinsteiger y Lukas Podolski, mantuvo su evolución después de haberse revelado en el Mundial-2006.



En aquella cita, dio el impulso inicial a la Mannschaft, marcando el primer gol del torneo, el que abrió el camino a la victoria 4-2 ante Costa Rica, en una cita que terminó con Alemania en el último escalón del podio y con Lahm lleno de elogios por parte de los especialistas.



Pero nada fue fácil. El lateral había tenido una lesión en un codo que lo puso en duda para aquel duelo apertura de la Copa del Mundo germana.



En su club, tapado por los internacionales franceses Bixente Lizarazu y Willy Sagnol, había pasado a préstamo durante dos años al Stuttgart, entre 2003 y 2005, para foguearse.



Desde que volvió, se hizo dueño del lateral del Bayern, ya sea por derecha o izquierda, una virtud que no tienen todos los defensas. Y que sigue cultivando en la Mannschaft.