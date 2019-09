Reciben como héroes a Turcos

ESTAMBUL / AFP.- La selección de Turquía fue ovacionada este jueves en su regreso a Estambul, y sus jugadores fueron recibidos como verdaderos héroes, tras la derrota por 3-2 ante Alemania, en las semifinales de la Euro-2008, después de un recorrido que hizo vibrar a todo el país.



Los hombres del entrenador Fetih Tarim se subieron a un autobús de doble piso que los transportó del aeropuerto Ataturk a la plaza de Taksim, en el centro de Estambul, para asistir a las celebraciones por su gran campaña.



Muchos aficionados se apostaron al costado del recorrido del autobús con banderas turcas y cantaron: "¡Turquía, Turquía!", al paso del equipo nacional, al tiempo que otros simpatizantes saludaron a sus héroes desde sus balcones.



Otros hinchas llevaban banderas en las que se podía leer "Fatih Terim, no nos dejes". El entrenador anunció el miércoles que estaba considerando la posibilidad de abandonar la selección turca para dirigir a un club europeo, sin revelar el nombre.



En la plaza de Taksim, en la orilla europea de Estambul, los jugadores fueron recibidos con fuegos artificiales, música y baile.





Beckenbauer desconcertado

VIENA / AP.- Franz Beckenbauer celebró la sufrida victoria de Alemania en las semifinales de la Euro, pero admite que el juego del equipo lo desconcierta. “Este equipo se vuelve más misterioso para mí en este momento”.



La leyenda alemana estuvo presente en el estadio St. Jakob Park de Basilea durante el partido, que los germanos ganaron 3-2 a Turquía con un gol del lateral Philipp Lahm a los 90 minutos.



“Necesitábamos un esfuerzo individual para ganar y Philipp Lahm lo hizo, gracias a Dios”, destacó Beckenbauer.



Pese a la euforia que desató la victoria, la prensa alemana no fue complaciente con el juego mostrado hasta aquí por el equipo de Joachim Löw.



“Con esta suerte y esfuerzo seremos los campeones de Europa. Fue hermoso, pero cruel a la vez”, publicó el diario Bild.



“Fuimos ganadores poco impresionantes”, escribió Der Tagesspiegel, que criticó duramente el juego defensivo, en especial al defensor Per Mertesacker.