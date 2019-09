Eliminan a Sharapova

Londres / AFP.- La rusa Maria Sharapova, segunda jugadora mundial, fue eliminada este jueves en la segunda ronda de Wimbledon por su compatriota Alla Kudryavtseva, 154ª tenista mundial, que dio la campanada al imponerse por un claro 6-2, 6-4.



Es el peor resultado de Sharapova en el torneo londinense, donde siempre alcanzó al menos los octavos de final (2003 y 2007), se inclinó en semifinales en 2005 y 2006 y se impuso en 2004. La rusa sufre esta derrota pocas semanas después de ser eliminada en octavos de final de Roland Garros.



"Comencé mi carrera joven. Me quedan años con altibajos tanto en la pista como fuera", decía sin embargo. "Hay que mantener la cabeza alta, aunque sea duro. Tengo suficiente experiencia para saber que la vida sigue, que hay cosas más graves que una derrota en un partido de tenis", relataba la rusa.



Sharapova le cedió cinco veces su servicio durante el partido de este jueves y cometió ocho dobles faltas, sin encontrar nunca la medida a sus bolas, haciendo 22 faltas directas frente a las nueve de su rival. La ex número uno mundial no hizo más que cinco derechas ganadoras, que suelen ser su mejor arma.





Falló Roddick

El estadounidense Andy Roddick, cabeza de serie N.6 de Wimbledon, fue eliminado por el serbio Janko Tipsarevic, que se impuso en cuatro mangas, por 6-7 (5/7), 7-5, 6-4, 7-6 (7/4).



Tras una mala sorpresa el miércoles, con la eliminación de Novak Djokovic, Serbia recibió una buena este jueves. Tipsarevic, número 40 mundial, eliminó a un jugador para el que Wimbledon, donde fue finalista en 2005, es una prioridad.